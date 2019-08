Román Torres se pronuncia tras suspensión por dopaje en la MLS

El defensa panameño Román Torres rápidamente se pronunció con un comunicado oficial luego de la suspensión por parte de la Major League Soccer (MLS) tras dar positivo en dopaje de rendimiento.

"Me encuentro profundamente triste. Acataré la suspensión sin ninguna objeción ya que durante toda mi carrera siempre he respetado las reglas del juego limpio y mi intención nunca ha sido tomar sustancias no permitidas para mejorar mi rendimiento deportivo", aclara en sus primeras líneas.

Torres acepta el análisis adverso por inconscientemente ingerir un suplemento nutricional contaminado que compró en Estados Unidos.

"Tendré que aceptar las consecuencias, aunque nunca tuve la intención de ir en contra de las políticas de sustancias prohibidas en la MLS", agregó.

Román Torres podría regresar el 29 de septiembre a las canchas con su equipo, cumpliendo la sanción de 10 partidos.

En el tiempo que cumpla la suspensión no podrá participar en eventos ni entrenar con el primer equipo.