Román Torres suspendido en la MLS tras dar positivo en sustancia para mejorar rendimiento

El defensa panameño Román Torres fue suspendido con 10 partidos en la Major League Soccer (MLS) por dar positivo en una sustancia que no permite la liga para mejorar el rendimiento.

Según un comunicado del equipo, Torres también fue multado con el 20% de su salario por esta violación a las políticas de la liga.

Torres no puede participar de los entrenamientos ni utilizar las instalaciones del equipo durante esta suspensión.

Román Torres fue titular en 11 de los 15 partidos en lo que va de temporada con Seattle.

El partido en el que podría regresar sería el 29 de septiembre ante San José Earthquakes, cumpliendo con la suspensión.

De momento se desconoce la sustancia que utilizó el capitán de la selección panameña.

