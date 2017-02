Ruso Barahona: "Me siento bien, estoy entrenando normal"

El volante panameño Nelson 'Ruso' Barahona entrenó el viernes por primera vez con el FC Okzhetpes Kokshetau de Kasajistán que hace pretemporada en Turquía.



Barahona manifestó a RPCTV.COM que hoy fueron dos entrenamientos donde jugó en su posición natural de 10. " Estoy entrenando normal, me siento bien, aunque es complicado el idioma ruso, pero hay un jugador argentino que me dice que habla el técnico".



" Por ahora no sé la verdad que quieren en el equipo, me toca esperar que llegue el empresario para ver que sucederá", adelantó el ex jugador de Alianza Petrolera.