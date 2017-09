Salen a la venta los boletos para el Mundial 2018 de Rusia

Los primeros boletos para el Mundial de Fútbol que se celebra el año que viene en Rusia salieron el jueves a la venta.

Los aficionados pueden empezar a solicitar entradas para cualquiera de los 64 encuentros, con precios que van entre los 1.280 rublos (22 dólares) para los más económicos _un precio sólo disponible para los aficionados rusos_ y los 1.100 dólares por los mejores asientos de la final.

No hay necesidad de apresurarse para pedirlos, ya que hay un sistema de lotería para las peticiones. Las solicitudes presentadas hasta el 12 de octubre se agruparán para elegir a los compradores con un sorteo al azar.

La clasificación aún está en marcha y el sorteo de grupos se ha programado para el 1 de diciembre. Los aficionados rusos conocen las fechas y sedes de los partidos de su selección, pero no a sus rivales.

El 5 de diciembre comenzará otra fase de solicitudes.

El torneo comienza el 14 de junio y dura hasta el 15 de julio.

