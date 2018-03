San Francisco no pudo con el Alianza y cede empate 0-0

El San Francisco de La Chorrera no pudo seguir con la racha de victorias (tres) al empatar 0-0 con el Alianza en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez en el inicio de la fecha 10 del torneo Clausura LPF.

Al final la repartición de puntos sirvió para que ambos llegaron a 14 puntos. Alianza es tercero y San Francisco cuarto.

En este partido fue expulsado el técnico Andrés Domínguez de San Francisco.

La fecha se completa el sábado

Los restantes cuatro partidos de la fecha se jugarán el sábado iniciando a la 5 de la tarde con el encuentro entre Plaza Amador y Chorrillo en el Estadio Maracaná.

Luego a la 6 de la tarde se medirán Sporting SM y Santa Gema en la cancha Luis "Cascarita" Tapia, mientras que a partir de la 7 de la noche se enfrentarán Tauro ante CAI en el Estadio "Rommel Fernández" y Atlético Veraguense recibiendo al Árabe Unido en el Estadio Los Milagros. *

Así descansa la tabla de posiciones hasta mañana en la tarde que se reactiva esta 10ª jornada.



