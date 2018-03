635x357 Santa Gema y Alianza no se hacen daño en el "Muquita". Foto: LPF.

Santa Gema FC y Alianza FC empataron sin goles en el Agustín 'Muquita' Sánchez por la séptima jornada del Torneo Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol.



Los verdolagas pudieron abrir el marcador al minuto 3 del compromiso pero el remate de tiro libre de Richard Peralta se terminó estrellando en el horizontal, sin embargo, a lo largo del primer tiempo fueron los locales quienes estuvieron más cerca de romper el cero



La más clara ocasión de gol en la primera mitad la tuvo Jonathan Braswell. El volante recibió un excelente pase de Jonathan Córdoba que lo dejó sólo frente al portero rival, pero, no definió de buena forma y la pelota salió desviada.



Los locales mantuvieron su buen nivel en la segunda parte del compromiso pero no estuvieron finos de cara portería, desaprovechando varias ocasiones para marcar, mientras que los aliancistas no inquietaron demasiado al guardameta Guerra.