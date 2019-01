El argentino Santiago Feulliassier llega desde Europa a reforzar al Tauro FC

El Tauro FC anunció este martes el fichaje del volante argentino Santiago Feulliassier para el Torneo Clausura 2019.

El jugador de 24 años pasó por las categorias inferiores del Real Madrid de España y del Rayo Vallecano. Posteriormente jugó en el Parla y el Alcobendas de la tercera división española donde vio más minutos después de sufrir una lesión de ligamento cruzado y de los meniscos.

Feulliassier fue escogido por la Nike Academy como el mejor prospecto de España y en Birmingham, Inglaterra, participó en una serie de partidos de dicha academia donde fue visto por representantes del Lausanne Sport de Suiza que en ese momento militaba en segunda división.

En el Lausanne fue dirigido por Fabio Celestini en el 2015 y lograron el ascenso a primera división en la siguiente temporada y después pasó a jugar en el Le Mont de segunda de Suiza, equipo en el cual sufrió otra grave lesión de ligamento cruzado.

La recuperación sobre esta lesión la terminó haciendo en en el Cittá di Messina de la Serie D de Italia, último equipo en el que estuvo antes de llegar a Panamá.

El volante ofensivo habló con RPCTV.com expresando que está completamente recuperado de dicha lesión."Jugué los últimos 6 meses en el ascenso de Italia y ya la lesión está olvidada", comentó.

Sobre como terminó fichando por el equipo taurino, Feulliassier dijo que "llego al fútbol panameño a través de un representante. Me puse a averiguar sobre el club con conocidos del ambiente de fútbol y me hablaron muy bien del equipo. Que es el club más grande de Panamá, el actual campeón y que están haciendo las cosas muy bien, además que se adapta a mis características".

"Pedí referencias a Gabriel Torres y me habló muy bien del Tauro. No jugué con él en el Lausanne porque cuando él llegó yo ya me había ido, pero tenemos compañeros en común y uno de ellos me ayudó con el contacto", sentenció el marplatense.

Santiago tiene un hermano menor, Francisco o 'Franchu' como es conocido, que a sus 20 años milita en el Real Madrid Castilla y ha visto minutos con el primer equipo merengue en Copa del Rey, además de hacer las pretemporadas junto al equipo mayor.

Según Álvaro Vargas, Presidente del Tauro FC, el equipo está haciendo un esfuerzo importante por traer a un jugador de calidad del cual tienen las mejores referencias, para reforzarles después de la salida de varios jugadores importantes en ataque como Jesús 'Chuito' González y Edwin Aguilar, artífices del último campeonato de los 'Toros de Pedregal'.

Feulliassier se une al fichaje del exdelantero del Santa Gema, Jair Catuy.

El Tauro FC debuta en el Torneo Clausura 2019 ante el Árabe Unido el próximo viernes 1 de febrero en el Estadio Armando Dely Valdés de Colón, desde las 8:00 pm en transmisión de RPC y Medcom Go.