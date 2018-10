Selección de Panamá ya está concentrada en suelo coreano

Después de la derrota ante Japón, la Selección de Panamá partió rumbo a Corea del Sur, donde enfrentará al onceno local el próximo martes en su segundo partido de la fecha FIFA de octubre.

La delegación panameña viajó este sábado desde Niigata, Japón, arribando a las 4:30 pm (hora local) a suelo coreano, donde luego se trasladó vía terrestre en un trayecto de una hora y media al lugar donde está ubicado el On City Hotel, lugar de concentración en la ciudad de Cheonan.

¡YA EN SUELO COREANO! 🇰🇷 La Selección de Panamá 🇵🇦 llegó a Corea del Sur y se hospedarán en el On City Hotel de la ciudad de Cheonan. #EstoyMareaRoja #VamosPanama

Vía @fepafut pic.twitter.com/wrOj631Efv — Deportes RPC (@deportes_rpc) 13 de octubre de 2018

A su llegada, los seleccionados se encontraron con una linda sorpresa; un fanático coreano se presentó con dos carteles llenos de fotografías de los jugadores de la Selección de Panamá y les pidió a los presentes que plasmaran sus firmas en cada una de las fotos.

¡BONITA SORPRESA! 😮🇵🇦⚽🇰🇷 Un fanático coreano recibió a la Selección de Panamá con carteles con fotos de los jugadores panameños y les pidió sus autógrafos. ¡RT y LIKE! 🔄❤️ #EstoyMareaRoja #VamosPanama pic.twitter.com/GdsWvHfLNX — Deportes RPC (@deportes_rpc) 13 de octubre de 2018





Este domingo se llevará a cabo el primer entrenamiento en las instalaciones del Cheonan Football Center a las 3:00 pm (hora local), 1:00 am (hora panameña).

La Federación Panameña de Fútbol informó que tras el encuentro ante Japón, no se reportan lesiones en ninguno de los jugadores, por lo cual el técnico Gary Stempel tiene a su disposición a los 20 jugadores convocados para enfrentar a su próximo rival.

La Selección Surcoreana viene de vencer a Uruguay por 2-1 en la primera jornada de amistosos en un partido que se disputó en la ciudad de Seúl.

El partido entre Panamá y Cores del Sur será este martes 16 de octubre en el Cheon-An Sports Complex, transmisión por RPC y Medcom Go desde las 5:30 am, pitazo inicial 6:00 am (hora panameña).





¡DE JAPÓN A COREA DEL SUR! 🇯🇵✈️🇰🇷⚽🇵🇦 Este martes la Selección de Panamá tendrá otro gran reto ante los coreanos. ¡Sintonízanos desde las 5:30 am por @rpctvpanama! 📺 #EstoyMareaRoja #VamosPanama pic.twitter.com/UdcAFh9mzA — Deportes RPC (@deportes_rpc) 13 de octubre de 2018