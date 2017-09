Seleccionados panameños reaccionan tras derrota del Plaza Amador

Diferentes reacciones se dieron luego de la estrepitosa derrota del Plaza Amador en la Liga Concacaf ante Olimpia por 7-1 en el estadio Rommel Fernández.

Uno de los primeros jugadores en comentar sobre el tema fue Armando Cooper, quien en su cuenta ofiicial de Twitter posteó lo siguiente:" Cayó el equipo de los periodistas... ahora le echan la culpa a la liga y a los otros 9 equipos, a mi DAU sáquenlo de ese concolón".

Siguiendo referente a la goleada, Cooper también colgó:" Cuando se ganó ninguno culpó a la liga ni se acordó del nivel, ahora que se pierde sale de todo y que no se ha avanzado, #NoEntiendo".

El lateral de La Roja, Luis Ovalle, mencionó que una cosa no tiene que ver con la otra, la liga no tiene que ver con una mala noche que tiene un equipo, claro que hemos crecido y mucho. "No quieran minimizar lo que se está construyendo, lo que con uñas se está logrando, como que estamos retrocediendo..."

Jair Palacios luego del partido brindó fuertes declaraciones sobre sus jugadores, generando el rechazo de Valentín Pimentel, quien dijo en su cuenta de Twitter: "Confío en la lealtad de mis compañeros y el respeto hacia el fútbol ante cualquier acusaciones de amaños o vender cualquier partido".

Gabriel 'Gavilán' Gómez en su cuenta también se manifestó que no es posible que un resultado desnude a todos y se burlen y desacrediten. "No nos pateemos la lonchera nosotros mismos", también agregó en Twitter.





