Sub-20 de Panamá quedó en grupo B del premundial

El jueves se realizó el sorteo de grupos del premundial Sub-20 que se disputará del 1 al 21 de noviembre próximo en Florida, Estados Unidos y Panamá como cabeza de serie quedó ubicada en el B donde iniciará su camino a conseguir uno de los cuatro boletos al Mundial Polonia 2019.

Panamá que es dirigido por Jorge Dely Valdés tendrá como rivales a Canadá, St. Kitts & Nevis, Guadalupe, Dominica y Martinica.

La Sub-20 viene de disputar el torneo de UNCAF donde quedó en el segundo lugar por detrás de Guatemala y volvieron al trabajo el pasado 2 de septiembre.

Calendario

Panamá debutará el 2 de noviembre frente a Guadalupe, luego se medirá a Martinica el 4 de noviembre, el día 6 a Canadá, el 8 de noviembre a Dominica y el 10 de noviembre a St. Kitts & Nevis.

Formato de competencia

A diferencia de torneos anteriores, en esta ocasión todas las selecciones del área serán divididas en seis grupos en una competencia que estará compuesta por tres rondas.

De la fase de grupos los seis ganadores de cada una de las llaves avanzarán a la etapa de clasificación donde los seis equipos restantes serán divididos en dos grupos de tres equipos. Los ganadores de los dos grupos de la etapa de clasificación, así como los segundos lugares se clasificarán para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Además, los ganadores de los dos grupos avanzarán a la final del torneo para determinar el campeón regional. *

Here are the groups for the Concacaf U-20 Championship! #CU20 #LoveForOurGame pic.twitter.com/HRned7L3Qv