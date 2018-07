Luis Tejada y Abdiel Arroyo marcan, Carlos Small debuta en la USL

La actividad de los legionarios panameños continúa en las diferentes ligas destacando los goles de Luis Tejada y Abdiel Arroyo así como el debut de Carlos Small en la USL.

Tejada fue el gran protagonista en el aniversario 91 del Sport Boys de Perú al marcar de penal al minuto 90 el gol de triunfo 3-2 sobre la Universidad de San Martin y además dio la asistencia para el primer gol de su equipo.

Es el tercer gol de Tejada en el torneo peruano.

En el torneo costarricense, Abdiel Arroyo fue titular con el Alajuelense y marcó su primer gol pero su equipo perdió 2-1 con Pérez Zeledón. Arroyó marcó al minuto 13 de pierna derecha y fue reemplazado al 58.

Carlos Small hizo su debut en la USL de Estados Unidos con el Rio Grande Valley FC que se inpuso 1-0 al Colorado Springs Switchbacks FCSmall que entró al minuto 66 participó en la jugada del gol de su equipo y tuvo un par de ocasiones de gol, pero el portero y la defensa evitó que el colonense pudiera celebrar.

Más de los legionarios

Alfredo Stephens jugó todo el partido con Santa Clara que en el tiempo regular empataron 2-2 con Aves por la Copa de la Liga de Portugal y luego en los penales marcó, pero su equipo terminó perdiendo 8-7 quedando eliminados.

El portero Luis "Manotas" Mejía jugó todo el partido con Nacional de Uruguay que se impuso 2-1 a Rampla Juniors, mientras que Roberto Nurse salió en el segundo tiempo en Mineros que derrotó 2-1 a Celaya en el Ascenso de México.

En la MLS de Estados Unidos, Amir Murillo disputó los 90 minutos con el New York Red Bulls que perdió 3-2 frente a Columbus Crew. En los derrotados estuvo en la banca Fidel Escobar y Cristian Martínez no estuvo convocado en los ganadores.

Aníbal Godoy volvió a ser titular con el San Jose Earthquakes luego de una fecha de suspensión y empataron 0-0 con el Real Salt Lake.Adolfo Machado también jugó todo el partido con el Houston Dynamo que cayó 2-1 con Portland Timbers. *

*

67' - Carlos Small comes in and makes his presence known! 0-0 #RGVvCOS #WeAreToros #SomosToros pic.twitter.com/EkYi0oUIrh

*

92' - Carlos Small almost puts the game away but a last second save from former Toro Tylor Hunter prevents the goal.

1-0 #RGVvCOS #WeAreToros #SomosToros pic.twitter.com/hKZj91rN6Z