Tottenham aplasta 6-2 al Everton y está a 2 puntos del City

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Tottenham aplastó el domingo 6-2 al Everton para colocarse a dos puntos del segundo lugar de la Liga Premier inglesa, el Manchester City.

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, regresó a la alineación titular del Tottenham y anotó un doblete en Goodison Park.

Luego de 18 jornadas, el líder de la liga, Liverpool, tiene 48 puntos, Man City 44 y Tottenham 42.

“Todos están hablando sobre el Liverpool y el Manchester United, simplemente estamos haciendo lo que generalmente hacemos”, comentó Kane a Sky Sports. “Solo debemos tener una fuerte actuación en diciembre, enero, febrero, hasta el final y ver donde estamos cuando llegue abril”.

El exdelantero del Arsenal, Theo Walcott, adelantó al Everton a los 21 minutos.

Gylfi Sigurdsson filtró el balón para Dominic Calvert-Lewin y el goleador superó a Kieran Trippier antes de enviar el centro a Walcott, quien llegó parta tocar desde cerca y marcar.

Tottenham necesitó apenas poco más de cinco minutos para emparejar a través de Son Heung-min.

El delantero aprovechó una confusión entre el portero del Everton, Jordan Pickford, y el defensa, Kurt Zouma, quienes chocaron en su intento por despejar un balón largo de Kane, y Son anotó con un gran toque ante la portería abierta y el ángulo cerrado.

Los Spurs le dieron vuelta al encuentro a los 35 minutos, cuando Dele Alli llegó primero para contrarrematar una gran atajada de Pickford a un tiro de Son.

Kane puso el 3-1 a los 42 minutos, al tocar ante la portería abierta luego de que el tiro libre de Kieran Trippier venció a Pickford y rebotó en el poste.

Alli, quien recibió una dura barrida de Pickford al final de la primera mitad, fue sustituido por Erik Lamela en el medio tiempo.

Tottenham amplió la ventaja cuando Christian Eriksen anotó con un gran remate a 18 metros del arco a los 48 minutos.

Pero Everton respondió instantáneamente a través del exjugador de los Spurs, Sigurdsson, quien se quitó a varios rivales antes de disparar cruzado y pegado al poste de Hugo Lloris.

Son metió su segundo gol y el quinto de los Spurs cumplida la hora de juego. Lamela asistió entre dos defensas a Son y el surcoreano se tomó su tiempo antes de enviar el balón por debajo de Pickford.

Kane emuló a Son 13 minutos después, al marcar el 6-2 con un toque dentro del área a centro de su compañero.

El capitán de la selección inglesa igualó un récord de la Liga Premier con un doblete contra el Everton por cuarto partido consecutivo y se convirtió en el segundo jugador en lograrlo luego de que Michael Owen anotó dos tantos contra el Newcastle para registrar goles en cuatro choques seguidos contra el mismo equipo.

Luego del primer gol de Walcott en la liga en cuatro meses, Everton pudo haberse puesto 2-0, pero el cabezazo de Dominic Calvert-Lewin fue anulado. Los Toffees no han ganado desde su derrota en el Derbi de Mereyside al principios de mes y han conseguido seis unidades de 21 posibles.