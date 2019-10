Tottenham vuelve a tropezar y el City vence al Palace

LONDRES (AP) — Los tropiezos de Tottenham en la Liga Premier no dan muestra de terminar. Gracias a un gol postrero, los Spurs rescataron el sábado un empate 1-1 de local ante el colista Watford.

El Manchester City capeó jugar con una defensa mermada por las lesiones y venció 2-0 a Crystal Palace para no perderle pisada al líder Liverpool.

Goles del brasileño Gabriel Jesús y David Silva anotaron en un lapso de 95 segundos cerca del final del primer tiempo. El equipo de Pep Guardiola reaccionó tras la derrota de local ante Wolverhampton Wanderers previo al parón internacional.

La victoria del City achicó a cinco la diferencia con Liverpool, que el domingo visitará al Manchester United.

El debate sobre el videoarbitraje tampoco da tregua. La tecnología generó más confusión y polémica, incidiendo en tres partidos.

Una revisión del VAR convalidó el gol de Delle Alli para Tottenham, pese a que fue evidente que el volante usó el brazo para dominar el balón a los 86 minutos. Además, las pantallas gigantes en el estadio de Tottenham mostraron inicialmente que el VAR revirtió el gol antes que el árbitro lo dio por bueno.

El técnico de Burnley Sean Dyche también quedó molesto cuando el VAR anuló un gol para el empate de su equipo en el tramo final del partido ante Leicester, que remontó para ganar 2-1 en el día que el club recordó el primer aniversario de la muerte del dueño Vichai Srivaddhanaprabha's death.

Wolverhampton Wanderers, en tanto, penó con dos goles que fueron anulados el empatar en casa 1-1 con Southampton — aunque ambas decisiones parecieron ser las correctas.

El delantero mexicano Raúl Jiménez creyó poner en ventaja a los anfitriones dos veces en la primera parte, pero ambos tantos quedaron en la nada por culpa del VAR, primero por una mano y luego por posición adelantada.

Danny Ings adelantó a Southampton a los 53 tras un mal despeje de los Wolves. Ocho minutos después, Jiménez finalmente pudo festejar un gol al convertir un penal tras una falta sobre Matt Doherty en el área.

También el sábado, Chelsea acompañó a Leicester en los cuatro primeros de la tabla al vencer 1-0 a Newcastle en casa, para su quinta victoria en todas las competiciones.

Everton doblegó 2-0 a West Ham; Aston Villa remontó para derrotar 2-1 a un Brighton con 10 hombres; y Bournemouth empató 0-0 de local contra Norwich.

El empate supo poco para Tottenham, el subcampeón de Europa.

Watford parecía encaminado a su primera victoria de la temporada cuando Abdoulaye Doucoure puso en ventaja a los visitantes a los seis minutos y Tottenham volvió a lucir carente de ideas.

Pero Alli anotó su primer gol con los Spurs desde enero, al capitalizar un error del arquero Ben Foster. Evitó la tercera derrota seguida de Tottenham en todas las competiciones.

“Es un alivio”, dijo Alli sobre el fallo del VAR. “Estoy seguro que no dio en mi mano, pero luego de pones a pensar. ¿Lo hizo? Yo procuré no tocarla, para poder rematar enseguida. Sabemos que somos un equipo de clase mundial, así que es una cuestión de saber mostrar nuestra calidad cuando las cosas no nos salen. Es importante haber reaccionado. Sabemos de nuestra calidad, tenemos que empezar a mostrarlo en la cancha”.