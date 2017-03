USA con Bradley, Pulisic, Altidore y Dempsey para medirse a Panamá

El técnico Bruce Arena dio a conocer la lista de 24 jugadores para los partidos del hexagonal del 24 y 28 de marzo frente a Honduras y Panamá en el Estadio "Rommel Fernández".

En el listado se destaca la convocatoria del portero Brad Guzan, los defensas John Brooks, Geoff Cameron, los volantes Fabian Johnson, Christian Pulisic y los delanteros Jozy Altidore, Bobby Wood y Clint Dempsey que vuelve a la selección luego de sufrir arritmia cardíaca el año pasado.

Estados Unidos recibirá a Honduras el 24 de marzo en el Avaya Stadium y al día siguiente viajarán a Panamá para medirse al seleccionado local el 28 de marzo en el Estadio "Rommel Fernández". *

