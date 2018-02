Usain Bolt dice que ha fichado por un club de fútbol

La leyenda del atletismo Usain Bolt, retirado desde el final de la pasada temporada, anunció este lunes en Twitter que ha firmado con un club de fútbol, sin precisar el nombre de la entidad.

"Acabo de firmar con un equipo de fútbol. Les doy cita el martes 27 de febrero a las 08h00 GMT para descubrir de qué equipo se trata", anunció Bolt en un vídeo publicado en Twitter.

El campeón jamaicano es un apasionado seguidor del fútbol. En enero anunció que en marzo haría una prueba con el Borussia Dortmund.

"Uno de mis grandes sueños es firmar con el Mánchester United", añadió el atleta.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x