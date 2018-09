Yairo Yau:"Esperamos una alegría ante Tauro, la necesitamos"

El delantero del Sporting San Miguelito, Yairo Yau, fue sincero y manifestó que ante el Tauro el próximo sábado por la jornada 8 del Apertura 2018 esperan una alegría, que lo necesitan todos en general, tanto afición como el equipo, por los resultados que no los acompañan tras 7 jornadas.

Yau también deja claro que Tauro nunca ha sido fácil, ya que es un equipo grande, acostumbrado a títulos y que ahora mismo está herido.

Los albinegros estrenarán cuerpo técnico ante los académicos, comandado por el uruguayo Saúl Maldonado, algo que no pasa por alto para Yairo. "Cuando hay DT nuevo todos quieren demostrar, todos quieren dar buena impresión y eso los hace más peligrosos", agregó.

Tanto Sporting como Tauro necesitan la victoria para no seguir complicándose en la tabla de posiciones, por lo que Yau asegura que cada partido que les quede será a muerte, va a ser muy difícil y disputado, y que ojalá la victoria sea rojinegra.

"La situación no es la mejor, no hemos ganado desde la jornada 1, no hemos hecho malos partidos pero hay desconcentraciones y errores puntuales donde nos empatan o perdemos los encuentros", siguió analizando el ex Sidney FC de Australia.

Algo positivo y que es beneficioso para los de San Miguelito es el nuevo formato que tiene este torneo, en el que habrá playoffs, por lo que existen más posibilidades de entrar a semifinales pese a clasificar con un bajo puntaje. "Apuntamos a meternos entre esos 6 y luego ver hasta donde llegamos", acotó.

Yau, autor de dos goles en el semestre, también dejó un mensaje para la afición en esta situación actual:" Es normal que estén desesperados por los resultados, ellos nunca nos han dejado solos, hemos fallado y han estado ahí, estaremos dándolo todo para conseguir esos tres puntos y darles una alegría a ellos y a nosotros en general porque la necesitamos", finalizó.

Sporting SM marcha 8vo con 7 puntos de 21 posibles en el Apertura 2018, mientras que Tauro, su rival de turno, tiene 5 unidades en la última posición con tan solo una victoria.