Yenith Bailey se lleva el Guante de Oro en el Premundial Femenino

La portera panameña Yenith Bailey se llevó el Guante de Oro en el Premundial Femenino de la Concacaf tras finalizar el torneo en Frisco, Texas.

Bailey, figura en el arco de Panamá y la sensación de este campeonato, se llevó todos los aplausos y admiración por parte de figuras en el fútbol estadounidense, como la exportera, Hope Solo, quien aseguró que apoyará a Panamá ante Argentina en el repechaje.

De 17 años, apodada como 'Chombita', Bailey recibió 5 goles de Estados Unidos, donde tapó 12 remates a puerta, y dos en el partido por el tercer puesto ante Jamaica, además de los penales.

Contra Trinidad y Tobago en el debut, y ante México, no recibió goles, mientras que en semifinales no fue titular ante Canadá, cuando Panamá cayó por 7-0.

Ahora, a la portera le esperan ofertas en el propio país norteamericano, además del próximo reto en noviembre y el sueño de llevar a la selección nacional a una Copa Mundial Femenina, para esta ocasión, en Francia el siguiente año.

The Panamanian goalkeeper Yenith Bailey is awarded the Golden Glove of the Concacaf Women’s Championship for her astonishing performances! La guardameta Panameña Yenith Bailey es premiada con el Guante de Oro de la Concacaf Women’s Championship! #CWC | @fepafut | pic.twitter.com/S9wX8Pokiw

Yenith Bailey, respect. ✊ I’m so happy for 🇯🇲 @jff_football Reggae Women making history!! But Yenith Bailey making all those saves just can’t come to an end. Sorry Argentina. I’m rooting for Panama!! That game was.... 🤯 #CWC pic.twitter.com/A5heaKP6xT