"La toma de contacto con Luis Enrique ha sido inmejorable", dice Ramos

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, elogió este viernes la figura del nuevo seleccionador, Luis Enrique Martínez, asegurando que la "primera toma de contacto ha sido inmejorable".

"La primera toma de contacto ha sido inmejorable, bastante buena. Siempre me he llevado muy bien con las personas que más carácter han tenido", aseguró Ramos en referencia a su técnico, en la rueda de prensa previa al partido contra Inglaterra del sábado en Wembley, dentro de la Liga de Naciones de la UEFA.

"Por encima de cualquier cosa nos une el objetivo que es liderar esta selección y llevarla a lo más alto", añadió el capitán de la 'Roja', reconociendo que España "ha bajado en los últimos años" tras los discretos resultados en los dos últimos Mundiales y la pasada Eurocopa.

"Uno de los objetivos es recuperar el sitio donde estábamos. Hay un gran trabajo por delante, empezando por el entrenador y pasando por cada uno de nosotros, recuperar ese entusiasmo y esa alegría que tenía España jugando al fútbol, que enamoró al mundo", dijo.

"Aunque sea con jugadores de otra quinta, seguimos teniendo esa calidad para hacerlo", añadió.

Ramos, que vuelve a Inglaterra por primera vez desde la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, en la que una falta suya acabó con Mohamed Salah lesionado, afirmó que no teme el recibimiento que pueda tener en la capital británica.

"No me importa el recibimiento, si algo tiene la Premier League es que siempre ha recibido a los grandes jugadores como se merecen y no tengo ninguna preocupación de como me puedan recibir, yo vengo a ganar con España y cada uno barre para su parcela", afirmó.

