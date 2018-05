La selección de futsal de Panamá se alista para su primer partido en los Suramericanos de Cochabamba en Bolivia.

Panamá jugará su primer partido mañana ante los locales a las 2 de la tarde en el Coliseo Municipal de Chimoré, en el cual se disputarán todos los partidos del torneo.

Nuestra selección posteriormente jugará los días: 27 vs Paraguay (10:00 a.m.), 28 vs Colombia (2:00 p.m), 29 vs Argentina (4:00 p.m) y el 30 vs Perú (2:00 p.m).