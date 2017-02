635x357 Casi 9 de cada 10 uruguayos no van al fútbol con familia por violencia.

Casi nueve de cada diez uruguayos aseguran que no es posible asistir con su familia a los partidos de fútbol en la competencia local debido al actual contexto de violencia, indicó una encuesta divulgada este jueves en medios locales.

El sondeo de la firma Opción Consultores indica que 88% de los consultados expresó que no era posible asistir a partidos del fútbol local junto a su familia, en tanto 9% consideró que si podía hacerlo. Un 3% prefirió no contestar o dijo que no sabía hacerlo.

Sobre quienes tienen responsabilidad directa de solucionar el problema de la seguridad en el fútbol un 38% la asignó a los clubes, el 35% consideró que debía ser el Ministerio del Interior y la Policía, y para un 27% es la Justicia la que debe actuar.

La encuesta se conoce en momentos en que el tema de la violencia en el deporte, sobre todo en el fútbol, está en todos los medios y el ámbito político en busca de soluciones.

El miércoles, el ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, debió comparecer en el Parlamento por temas de seguridad pública y dijo al referirse a la violencia en el fútbol que hay una realidad distinta de ribetes criminales con gran responsabilidad de las 'barras bravas', los grupos organizados de los hinchas más violentos.

"La violencia instalada a través del fenómeno de las barras bravas que se instalaron en el país tiene a esta altura una estructura de carácter criminal que se debe reprimir severamente", expresó Bonomi, quien consideró que "estos grupos que no van a ver el fútbol sino a generar otros negocios y ganar dinero ilícitamente" y advirtió que habrá mano dura contra los violentos.

El torneo Apertura 2017 comenzó hace dos semanas con la incertidumbre sobre la aplicación y efecto de las medidas dispuestas por el gobierno y los clubes después que la temporada 2016 cerrara manchada por la violencia con fechas suspendidas, sanciones, varios hinchas muertos a tiros e infinidad de incidentes dentro y fuera de los estadios.

El más reciente episodio fue la suspensión del clásico Nacional-Peñarol antes del inicio por serios incidentes dentro y fuera del estadio Centenario que dejaron casi 200 detenidos.