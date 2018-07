Bernal, ayudar a Froome y Thomas antes que ganar el maillot de mejor joven

Egan Bernal tiene muy clara cual es su misión en este Tour de Francia: ayudar a los líderes del Sky, Chris Froome y Geraint Thomas.

El joven ciclista colombiano de 21 años podría luchar por la clasificación de mejor joven del Tour, pero afirma que esta pelea no le interesa, que está en un segundo plano.

"No busco la clasificación de los jóvenes. Será para otro año. Quiero ayudar en lo que más puedo a los líderes del equipo", afirma Bernal tras las tres etapas alpinas del Tour de Francia.

En la subida a Alpe D'Huez, el jueves, fue el héroe del equipo Sky, marcando el ritmo del grupo de favoritos.

Una vez había finalizado el trabajo, Geraint Thomas y Chris Froome se lanzaron al ataque.

El primero ganó la etapa y consolidó su liderato y el cuadruple vencedor del Tour fue cuarto y es segundo en la general a 1 minuto y 39 segundos del galés.

Con la sensación del buen trabajo realizado, Bernal bajó el ritmo, sabedor que Thomas y Froome iban a terminar bien la etapa.

"Después de haber tirado del grupo, subí los últimos kilómetros de Alpe D'Huez totalmente suave, fui tranquilo. No busqué la camiseta de mejor joven", insiste.

Antes de la decimotercera etapa, este viernes, Bernal es tercero en la clasificación de mejor joven, a 4 minutos y 41 segundos del líder, el francés Pierre Roger Latour (AG2R), mientras que la segunda plaza es para su compatriota Guillaume Martin (Wanty), a 1:58 del primero.

Estos tres ciclistas ocupan los puesto 16, 17 y 19 en la general, con el colombiano a 21:22 de su compañero y líder del Tour, Geraint Thomas.

Sin ese papel de gregario, Bernal probablemente estaría mucho mejor situado en la clasificación, por lo que se adivina por sus exhibiciones en los Alpes.

"En la etapa de Alpe D'Huez me sentí muy bien. El equipo me motivó mucho por la radio. Me entregué a tope. Trabajar para estos líderes es una motivación. Lo di todo", afirma.

"Estoy ganando en experiencia. Tengo 21 años y estoy aprendiendo mucho de estos dos grandes líderes. En cada etapa aprendo mil cosas y estoy contento", afirma con humildad el ciclista de Zipaquirá.

"Yo hago caso a lo que me dicen pero trato al mismo tiempo de estar atento. No solo estoy a dar pedales. Estoy aprendiendo, observando", insiste.

El veinteañero Bernal prefiere estar con los pies en el suelo y no dejarse llevar por los comentarios que le colocan como sucesor de Froome y le auguran un gran futuro. Al punto de etiquetarle como un futuro ganador del Tour, que sería el primero para Colombia.

"Sobre mis posibilidades, que hablen los expertos. Solo tengo 21 años. Yo en este Tour simplemente quiero hacer mi trabajo y no pensar en el futuro sino en el aquí y en el ahora", explica.

El poderío con que sube la montaña, con un fuerte ritmo, ha sorprendido en este Tour, en su debut en la Grande Boucle, a quienes no conocían a Egan Bernal.

"Cuando estas adelante, sabes a qué ritmo ir. Sabes regularte, sabes ir casi al limite pero sin ir al límite. Todo eso va por instinto", concluye.

Bernal se ha convertido en el héroe colombiano en este Tour. Tras los abandonos de Rigoberto Urán y Fernando Gaviria, y la pérdida de tiempo de Nairo Quintana en Alpe D'Huez, el presente en el Tour no parece muy halagüeño para el ciclismo cafetero, pero se divisa un futuro prometedor con el ciclista zipaquireño.

