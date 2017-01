635x357 Crecen especulaciones sobre salida de Kubiak de Broncos. ARNIE STAPLETON (Associated Press)

DENVER, Colorado, EE.UU. (AP) — Las especulaciones aumentaron el domingo sobre la presunta renuncia del entrenador de los Broncos, Gary Kubiak, al final de la temporada debido a cuestiones de salud apenas 11 meses después de haber guiado a Denver a un triunfo en el Super Bowl 50.

Los Broncos (8-7) cierran su decepcionante campaña el domingo por la tarde en casa frente a los Raiders de Oakland (12-3).

Varios entrenadores y jugadores dijeron a The Associated Press durante la semana pasada que Kubiak no les ha informado sobre sus supuestos planes de retiro. Los Broncos se negaron a hacer declaraciones el domingo respecto a las crecientes conjeturas sobre el futuro de Kubiak.

Kubiak, a quien le quedan dos años de contrato, se mostró evasivo el viernes cuando se le preguntó sobre su salud y su futuro como entrenador.

"¿Por qué, me veo mal?", comentó un sonriente Kubiak. "Habrá tiempo para reflexionar y todas esas cosas la próxima semana, pero ahora es momento de enfocarnos en lo que hacemos".

Kubiak, de 55 años, sufrió una compleja migraña el 9 de octubre tras la derrota de Denver ante Atlanta, su segundo susto en cuestiones de salud en tres temporadas. Los médicos le ordenaron tomarse una semana de descanso y desde entonces no parece tener ningún problema de salud.

En 2013, Kubiak sufrió un accidente cerebrovascular transitorio al medio tiempo de un partido frente a Indianápolis, cuando era entrenador en jefe de los Texans de Houston.

Fue despedido al final de esa temporada y tuvo un espectacular regreso en 2014 como coordinador ofensivo en Baltimore, donde había planeado quedarse hasta que el gerente general de los Broncos, John Elway, lo contactó tras la salida de John Fox en Denver.

En caso de que Kubiak decida retirarse, se cree que podría ser reemplazado por Vance Joseph, actual coordinador defensivo de Miami, o Kyle Shanahan, coordinador ofensivo de Atlanta.