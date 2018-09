"Encontraré otras metas", dice la ciclista parapléjica Kristina Vogel

"Sé que nunca más volveré a andar (...) Pero quizá gane mi duodécima medalla de oro en otro lugar". La ciclista alemana Kristina Vogel, campeona olímpica y once veces campeona del mundo, se mostró optimista ante la prensa después del accidente sufrido en Junio tras el que quedó parapléjica.

"¿Qué debo lamentar? La situación es la que es. Evidentemente encontraré otras metas", lanzó la joven de 27 años, sonriente sobre una silla de ruedas en la clínica berlinesa desde la que convocó a la prensa.

A finales de la semana pasada acordó una entrevista en exclusiva con la revista Der Spiegel para anunciar públicamente que quedaría parapléjica, después de chocar a gran velocidad con otro ciclista, holandés, durante un entrenamiento en pista cubierta en el velódromo de Cottbus.

"No soy una máquina, hubo momentos en los que tuve que aprender a soltar las lágrimas", reconoció. "Pero estoy aquí, da igual sobre dos ruedas o sobre cuatro ruedas. No debo esconderme, me gustaría ser independiente".

Preguntada sobre sus esperanzas rotas de mejorar su palmarés, ella se mostró estoica: "Es un sueño que ahora está prohibido para mí. Pero quizá gane mi duodécima medalla de oro en otro lugar", indicó sin precisar si valora la opción de participar en deportes para discapacitados.

Por primera vez desde el accidente, fue autorizada por los médicos a volver a casa los próximos días, en su ciudad de Erfurt. "Quiero recuperar la vida y renunciar al máximo a las ayudas exteriores", aseguró.

Su médula espinal fue seccionada a la altura de la séptima vértebra, perdiendo así toda sensibilidad en sus piernas.

La alemana, campeona olímpica de velocidad por equipos en 2012, consiguió el título individual en Rio de Janeiro en 2016. También logró el oro por equipos en los Mundiales de 2012, 2013, 2014 y 2018, mientras que a nivel individual venció en 2014, 2015, 2017 y 2018, y en el campeonato del mundo de keirin en 2014, 2016 y 2017.