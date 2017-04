635x357 Fernando Alonso se prepara para competir en la Indy 500. JEROME PUGMIRE (Associated Press)

SAKHIR, Bahrein (AP) — Sin poder ocultar una sonrisa, Fernando Alonso explicó el jueves que su entrenamiento para manejar en las 500 millas de Indianápolis incluirá estudiar videos antiguos de las ediciones anteriores.

El bicampeón mundial de la Fórmula Uno competirá por primera vez en un vehículo de IndyCar el próximo mes, cuando se ausentará del GP de Mónaco para participar en la Indy 500.

Eso significa que el español de 35 años no tiene mucho tiempo para aprender a manejar un vehículo Indy. Y además tiene tres carreras del campeonato mundial con McLaren —en Bahrein, Rusia y España— antes de la Indy 500 del 28 de mayo.

"Voy a tratar de ver algunos videos y carreras de los últimos años cuando esté en el avión. Ahora mismo no estoy listo, pero estoy seguro que podré aprender en las próximas semanas", dijo Alonso el jueves antes del GP de Bahrein. "Todavía no me siento cómodo pensando o manejando esos vehículos, pero tampoco tengo miedo a intentarlo".

La motivación de Alonso es lograr lo que considera como una Triple Corona del automovilismo: ganar el GP de Mónaco (que ya conquistó), la Indy 500 y las 24 horas de Le Mans.

"Si quiero lograr la Triple Corona, tengo que dar el primer paso este año. Es una situación en la que no puedo salir perdiendo. ES bueno para la Fórmula Uno y este gran mercado norteamericano que hemos estado buscando durante tantos años", dijo.

Alonso es considerado uno de los mejores pilotos de la F1, aunque no ha ganado un título mundial desde 2006 y ni siquiera ha ganado una carrera desde 2013. El piloto no sumó un solo punto en las dos primeras carreras de la temporada, y, al igual que el año pasado, su equipo McLaren ha tenido problemas para ser competitivo.

De todas formas, Alonso dice que todavía ambiciona convertirse en uno de los mejores pilotos de la historia.

"Hay dos maneras de hacerlo. La primera es ganar otros seis títulos de la F1, uno más que Michael (Schumacher), y no creo que eso vaya a suceder", dijo Alonso en medio de risas. "La segunda es ganar en series distintas en años distintos. Ese es un gran reto, y es muy interesante".

Alonso dijo que todavía no sabe cuándo probará en Le Mans.

"Tan pronto pueda", afirmó. "No sé si será el próximo año, o más adelante".

En 2015, el piloto de F1 Nico Hulkenberg ganó Le Mans a bordo de un Porsche.