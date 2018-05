Giro: el líder Yates vuelve a ganar en Osimo y se despega

OSIMO, Italia (AP) — El líder general Simon Yates ejecutó un magistral sprint final para llevarse el triunfo en la 11ma etapa del Giro de Italia el miércoles, y ganó unos cuantos segundos más de diferencia sobre su escolta Tom Dumoulin con miras a la contrarreloj individual de la próxima semana.

Chris Froome, el compatriota británico de Yates, se rezagó más y las posibilidades de triunfo del cuatro veces campeón del Tour de Francia son casi nulas.

Yates atacó cuando faltaban 1,5 kilómetros para la meta para enfilarse a su segunda victoria en esta edición del Giro. El corredor del equipo Mitchelton-Scott supo contener la arremetida del holandés Dumoulin en el empinado ascenso a Osimo, punto final de un recorrido de 156 kilómetros que partió en Asís.

Dumoulin, el vigente campeón del Giro y especialista en cronometradas, entró dos segundos detrás. Davide Formolo llegó tercero, cinco segundos más lento que Yates.

Yates estiró a 47 segundos su margen sobre Dumoulin y a 1:04 por delante de Thibaut Pinot, tercero en la clasificación general.

"Estoy tratando de sacar más tiempo. Ha sido un final muy duro. Tom me persiguió hasta la meta”, dijo Yates. "Ha sido muy difícil, pero contento por despegarme más. Ya había sacado una buena diferencia sobre Froome. Y me alivia sacar más sobre Tom. Pero tengo que seguir apretando porque no me alcanza”.

Froome llegó 40 segundos detrás de Yates para volver a quedar fuera del Top 10 de la general. Su retraso ahora es de más de tres minutos.

“Trato de achicar la diferencia poco a poco y hacer lo mejor posible. No bajo los brazos”, dijo Froome, quien intenta convertirse en el tercer corredor en ganar tres grandes vueltas seguidas.

“No pierdo la esperanza”, dijo Froome. “Seguiré dando pelea. Estoy motivado, el equipo está motivado y se hará todo lo que se pueda”.

La etapa en montaña incluyó un ascenso que pasó por Filottrano, el pueblo natal del extinto Michele Scarponi. Así se homenajeó al campeón del Giro de 2012 que muró tras ser embestido por una camioneta cuando se entrenaba previo a la carrera del año pasado.

El ecuatoriano Richard Carapaz marcha quinto en la general, a 1:56 de la punta. Carapaz lidera en la clasificación juvenil, escoltado por el colombiano Miguel Ángel López.

La 12da etapa el jueves es un recorrido llano de 214 kilómetros entre Osimo e Imola, localidad sede del circuito de automovilismo deportivo.

Tras otra etapa llana, la carrera tendrá el ascenso al Monte Zoncolan el sábado, seguido por el exigente tramo por las Dolomitas el domingo.

El Giro culmina en Roma el 27 de mayo.