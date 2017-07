635x357 Hamilton y Vettel hacen las paces tras incidente en Bakú. JEROME PUGMIRE (Associated Press)

SPIELBERG, Austria (AP) — Un arrepentido Sebastian Vettel nuevamente se responsabilizó por el polémico incidente con Lewis Hamilton en el reciente Gran Premio de Azerbaiyán.

Sentado a su lado en una atestada conferencia de prensa el jueves, Hamilton aceptó la disculpa pero sostuvo que no se hizo justicia.

Hace dos semanas, un enfadado Vettel viró su Ferrari hacia el Mercedes de Hamilton, si bien a baja velocidad, porque creyó que el piloto británico metió los frenos imprudentemente tarde, justo delante de él, segundos antes.

"Fue una decisión errónea conducir a su lado e impactar su neumático. Creo que eso es lo que todos ustedes quieren oír", dijo Vettel. "¿Me enorgullece ese momento? No. ¿Puedo cambiarlo? No. Obviamente lo que hice estuvo mal y me disculpé. Cometí un error y puedo entender que él esté molesto. Es bueno que podamos seguir adelante".

Vettel escapó de recibir una sanción más dura esta semana luego que el organismo regulador de la Fórmula Uno, la FIA, revisara el incidente. Vettel acudió a la audiencia en París, se disculpó y sólo recibió una advertencia verbal del presidente Jean Todt.

Para Hamilton, fue insuficiente.

"Siendo honesto, creo que Jean debería estar sentado junto a nosotros para responder la misma pregunta", afirmó Hamilton. "No cambiaron nada el lunes, por lo que el mensaje sigue siendo el mismo".

En otras palabras, esa peligrosa maniobra no fue castigada.

"Una batalla intensa es buena para todo deporte, no niego eso", dijo Hamilton. "Pero somos usados como una plataforma, somos modelos a seguir y se supone que sirvamos de inspiración y enviemos un mensaje".

Tras la carrera, un furioso Hamilton manifestó que Vettel "se deshonró a sí mismo" por su manera de conducir.

"No creo que deba retractarme de nada de lo que dije", Hamilton el jueves. "Eso ya ha quedado atrás".

Si bien cree que Vettel debería haber recibido una sanción más severa, Hamilton insistió en que el respeto mutuo permanece intacto.

Su controversial choque intensificó todavía más una temporada de Fórmula Uno de antemano intrigante. Vettel, que busca su quinto título mundial, encabeza el campeonato luego de ocho carreras. Hamilton, que aspira a su cuarto título, se encuentra 14 puntos debajo en el segundo lugar mientras se dirigen al Gran Premio de Austria este fin de semana.