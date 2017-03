Kyrgios sorprende a Djokovic y avanza en el Abierto Mexicano

ACAPULCO, México (AP) — Nick Kyrgios se valió de una andanada de 25 saques as para sorprender al primer preclasificado Novak Djokovic 7-6 (9), 7-5 el viernes en la madrugada y avanzar a las semifinales del Abierto Mexicano.

El australiano se apuntó 16 servicios as en la primera manga de su primer duelo frente al segundo mejor jugador del mundo y ahora enfrentará al estadounidense Sam Querrey en una de las semifinales.

El español Rafael Nadal se verá las caras con el croata Marin Clic en la otra.

"Es un gran triunfo", dijo Kyrgios. "Estaba un poco nervioso porque estoy seguro de que el público le iba a Novak. Es uno de los mejores tenistas de la historia, pero estoy jugando con confianza. Mi servicio es lo mejor de mi juego, y esta noche tuve uno de mis mejores partidos en lo que respecta al saque".

Kyrgios, 17mo en el ránking mundial, también venció al suizo Roger Federer y a Nadal la primera vez que los enfrentó. El australiano de 21 años superó a Nadal en Wimbledon en 2014 y a Federer en Madrid en 2015.

El serbio Djokovic disputó su primer torneo desde que sufrió otra sorprendente derrota, esta vez en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Ahora Kyrgios podría enfrentar a Nadal en la final si logra vencer a un inspirado Querrey, que está teniendo una magnífica semana en México.

"Es un estadounidense con grandes servicios; ya he jugado frente a él antes, y sé qué esperar", afirmó el australiano.

Por su parte, horas antes Nadal firmó su 13ra victoria seguida en el Abierto Mexicano tras despachar 7-6 (2), 6-3 al japonés Yoshihito Nishioka.

El campeón del torneo en 2005 y 2013, Nadal precisó de dos horas para dejar en el camino a Nishioka. El español remontó un 4-2 en el primer set y también revirtió un 0-2 en el segundo.

"Cada partido aquí es especial, el de hoy tuvo un mérito especial porque no jugué mi mejor tenis", dijo Nadal, segundo cabeza de serie del certamen en el puerto turístico de Acapulco. "Había jugado muy bien en las dos rondas previas y hoy pude salir de un par de situaciones complicadas. Estoy feliz de estar en las semifinales; son grandes noticias".

Nadal se las verá ahora con Cilic. El tercer preclasificado avanzó cuando el estadounidense Steven Johnson debió retirarse del torneo por una lesión en el tobillo derecho.

En su primer torneo desde que perdió ante Roger Federer en la final del Abierto de Australia, Nadal aventaja 3-1 en su historial contra Cilic. Será el primer enfrentamiento entre ambos desde los cuartos de final de Basilea en 2015, con victoria del español.

"Él es uno de los rivales más difíciles que hay en el mundo, tiene un gran saque y además siempre juega muy agresivo", señaló Nadal. "Sin duda tendré que jugar mucho mejor de lo que hice hoy si quiero tener una oportunidad mañana en la cancha. Es un partido muy complicado y muy importante, voy a descansar y espero estar preparado para enfrentarlo".

Johnson se lesionó en el partido que disputó el miércoles contra su compatriota Ernesto Escobedo.

Más tarde, Querrey eliminó al campeón defensor Dominic Thiem 6-1, 7-5.

Querrey llegó a las semifinales en Acapulco por segundo año consecutivo. En 2016 cayó ante Thiem, pero en esta ocasión el estadounidense se llevó el triunfo en sólo 66 minutos un día después de despachar al belga David Goffin, undécimo en el ránking de la ATP.

Querrey puso fin a la racha de siete triunfos de Thiem.

"Me sentí excelente en los últimos dos días y hoy igual. Me mantuve agresivo todo el partido y envié servicios excelentes cuando era importante", afirmó el estadounidense. "Realmente me gusta jugar aquí".

En el cuadro femenino, la primera preclasificada, la croata Mirjana Lucic-Baroni, superó a la francesa Pauline Parmentier 6-2, 6-3. Ahora Lucic-Baroni jugará ante la séptima sembrada Lesia Tsurenko de Ucrania, que venció 6-3, 7-6 (5) a la letona Jelena Ostapenko, tercera preclasificada.

Por otro lado, la estadounidense Christina McHale frenó la marcha de Mónica Puig al despachar 6-2, 6-2 a la puertorriqueña y avanzar así a las semifinales del torneo por segunda vez seguida. Su rival de turno será la francesa Kristina Mladenovic, quien venció 6-4, 6-3 a la belga Kirsten Flipkens.