Lewis Hamilton planea cambios tras causar polémica con video

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — El campeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton planea usar las redes sociales de manera más estratégica, tras causar indignación al regañar a su sobrino por ponerse un vestido de princesa.

El piloto de Mercedes presentó el jueves el bólido de Mercedes que utilizará en la nueva temporada. Fue la primera vez que apareció en público desde la época de Navidad, cuando publicó un video al lado de su sobrino en el que le pregunta, "¿Por qué te has puesto un vestido de princesa?" y después le dice que "¡los niños no se ponen vestidos de princesa!"

La crítica hizo que Hamilton se alejara de las redes sociales y borrara contenido de sus cuentas.

"Ya habíamos planeado a fines de año que comenzaríamos con borrón y cuenta nueva, y justo ocurrió que fue un momento oportuno para cambiarlo", dijo el cuatro veces campeón mundial de la F1. "De aquí en adelante, hay que tener un balance. He sido muy abierto con mi vida durante años y siempre es difícil hacer cambios porque he disfrutado ser abierto".

"Pero estamos viendo en tiempos extraños donde las cosas son magnificadas mucho más de lo que eran antes. Es un momento crítico para el mundo. Y yo continúo mostrando al mundo lo que hago, pero se trata de ser más estratégico en lo que muestro y no muestro".

Hamilton todavía considera a las redes sociales como "el portal para estar en comunicación con admiradores".

"Así que será parte de mi vida", dijo el piloto británico. "En cuanto qué tan lejos vaya, veremos".

Hamilton participará en las pruebas de invierno de Barcelona la próxima semana, de cara a la apertura de la temporada en Melbourne el 25 de marzo.

El piloto de 33 años está entrando a la temporada final de su contrato de tres años pero se están realizando negociaciones sobre un nuevo trato con el director general de Mercedes Toto Wolff.

"Solo son los detalles", puntualizó Hamilton, "así que esperemos que esté listo antes del inicio de la temporada, antes de la primera carrera, pero no hay apuro, no hay pánico".

"No siento presión de otros pilotos y Toto no tiene motivos para creer que estoy hablando con otras personas. He estado aquí durante los últimos seis años, y no he hablado con otro equipo y eso demuestra lo comprometido que estoy", comentó.