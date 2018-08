Mario Pérez le responde a Camilo Amado: No hay ningún tipo de pelea, no hay divorcio con el COP

Luego de las declaraciones del presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado, que dijo que no ha podido tener una conversación para sentarse a trabajar, el Director de Pandeportes Mario Pérez indicó que no hay ningún tipo de pelea, no hay divorcio y que no entiende sus comentarios porque su institución está dispuesta a reunirse para conversar.



"Cada quien habla y hay que tener bases de lo que dice, Pandeportes sigue abierto a cualquier entrevista, reunión, inclusive tengo reunión con la Junta Directiva del COP la próxima semana", dijo Pérez a RPCTV.COM



"Pandeportes está abierto a hablar con el COP con quienes no hay ningún tipo de pelea, nosotros estamos satisfechos con el trabajo que han realizado hasta el momento en todas las competencias y solo estamos a la espera de algunos informes del dinero que se les ha dado para las diferentes competencias, pero por el momento esperando que sucede".



"No sé que mal entendido tiene él, inclusive he hablado con gente que pertenece al Comité Olímpico que no siguen la misma postura de lo que está conversando el señor Amado, inclusive lo que ha hablado en los medios siento yo que son verdades a medias", agregó Pérez.



"No sé porque el señor Amado dice que no queremos hablar con él si estuvimos en Barranquilla juntos, inclusive estuvimos en la entrega de la bandera de los JCC 2022 y en varios eventos, no sé cual es la situación que dice que no se puede comunicar conmigo, que no me localiza, pero yo sigo aquí dando la cara apoyando a los atletas".



"No hay divorcio entre Pandeportes y el COP, la relación está muy bien y se encuentra muy bien, no conozco que necesita la cabeza del COP, no puedo divorciarme de una sola persona cuando también hay una junta directiva. No sé si todo esto tenga que ver con el tema de las elecciones de las federaciones a fin de año, también he oído sobre un dinero de entrenamiento de atletas en la cual Pandeportes se está haciendo cargo entregándolo a través de las federaciones, también de un grupo metodológico que siguen nombrados por Pandeportes pero son cosas que se escuchan como se dice en el pasillo", finalizó el Director de Pandeportes.