Merckx y el Tour de Francia en tres fechas

"Solo habrá un Eddy Merckx en el ciclismo", escribió Jacques Goddet, director emblemático del Tour de Francia en el que el campeón belga dejó su huella a lo largo de sus siete participaciones. Especialmente en tres fechas:

15 de julio de 1969: el éxito absoluto. Una escapada en solitario de unos 130 kilómetros, desde la cumbre del Tourmalet a Mourenx. Merckx viste el maillot amarillo desde hace una decena de días. Es el máximo favorito en su debut en el Tour a los 24 años, pero el belga le añade esplendor. Los "perseguidores" llegaron a meta casi ocho minutos después.

"No había previsto asestar un golpe parecido", explicó a la revista Vélo Magazine con ocasión de su 70º cumpleaños. "Me encontré solo sin haberlo querido realmente. Al pie del descenso tenía 30 segundos. Continué el paso, en el Soulor y el Aubisque, sin dejar de aumentar mi ventaja".

En París, Merckx, apodado el 'Caníbal', se lleva todas las clasificaciones (general, por puntos, por equipos, combinada, de la combatividad). El segundo, Roger Pingeon, se quedó a casi ¡18 minutos!

12 de julio de 1971: el día anterior, Luis Ocaña se cayó durante una tormenta en el descenso del puerto pirenaico de Menté. El español, autor unos días antes de un ataque monumental de camino a Orcières-Merlette, abandona. Merckx, un señor, pide y consigue no llevar el maillot amarillo durante un día.

"No me alegraba de su accidente", explicó muchas veces. "Todo lo contrario. Yo mismo estaba hundido. Las cosas no estaban hechas, quería la lucha, batirle de manera normal". Más tarde, el belga y el español restablecieron los vínculos. "Al final nos hicimos cómplices".

En el entierro de Ocaña en 1994 será uno de los que llevará el féretro del ganador del Tour en 1973, el único que alcanzó la victoria en la ronda gala durante el periodo de dominio del 'Caníbal' (5 victorias, 34 etapas, 111 veces maillot amarillo). Ese año, Merckx no había participado para pelear por el Giro de Italia y la Vuelta a España.

13 de julio de 1975: dos días después de que un espectador le golpeara en el hígado, Merckx se queda en las pendientes de Pra-Loup y cede el maillot amarillo al francés Bernard Thévenet.

"Pienso que se insiste demasiado en el simbolismo de esa jornada, olvidado que fui competitivo luego de aquel Tour de Francia de 1975", reflexiona hoy el belga.

"No obstante, lo reconozco: continuar a cualquier precio ese Tour, incluso luego de mi caída en Valloire (fractura de la mandíbula el día siguiente), fue el error de mi carrera. Si terminé fue por mis compañeros de equipo. Al abandonar les dejaba sin las primas correspondientes. Hubiera sido mejor darles el dinero y volver a casa. Al dar un toque de honor para terminar, acorté sin lugar a dudas mi carrera deportiva".

El belga todavía disputará el Tour de 1977 (6º) y pondrá fin a su carrera el 19 de abril de 1978.

