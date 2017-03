635x357 Mónica Puig vuelve a las redes sociales pero no lee críticas. GISELA SALOMON (Associated Press)

KEY BISCAYNE, Florida, EE.UU. (AP) — Abrumada por algunas críticas tras arrancar mal la temporada, Mónica Puig se alejó de las redes sociales en las que suele mantener un perfil activo. Pero ese silencio no duró demasiado: después de unas cinco semanas, que coincidieron con un repunte en su desempeño, la tenista puertorriqueña volvió a tuitear y publicar en Instagram como antes.

"Tomé un poco de tiempo para tranquilizarme un poco porque estaba un poco 'overwhelmed' (abrumada) con todas las situaciones, pero ahora ya creo que estoy en un buen momento", explicó el martes la tenista puertorriqueña en una entrevista con The Associated Press.

"Estoy bastante tranquila así que volví a salir en las redes sociales, pero manejándolo de una manera responsable. No voy a leer los comentarios y las cosas negativas, porque honestamente estoy viviendo mi vida y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Eso es lo que me hace feliz y eso es lo único que me importa", aseguró.

Su cuenta de Twitter @MonicaAce93 permaneció inactiva entre el 16 de enero, después de quedar eliminada en la segunda ronda del Abierto de Australia, y el 22 de febrero, cuando festejó "dos grandes semanas de tenis" en Doha y Dubai.

Puig comenzó la temporada con tres derrotas en cuatro partidos en torneos en Australia. Posteriormente llegó a semifinales en Catar y cuartos de final en Acapulco, pero en Indian Wells tras ganarle a la estadounidense Danielle Collins dejó escapar un partido contra la checa Karolina Pliskova (tercera del mundo) y quedó eliminada en la segunda ronda.

La boricua de 23 años indicó que tiene que pasar la página del éxito más grande de su carrera, la medalla olímpica de oro que conquistó el año pasado en Río de Janeiro. Fue el primer oro olímpico para un deportista puertorriqueño.

"Si me tengo que agarrar de un buen momento siempre va a estar ahí, siempre voy a ser la campeona olímpica, pero ahora mismo lo que es más importante es el presente y lo que puedo hacer para mejorar en el futuro y pensando en el día a día", manifestó.

"Fue un momento inesperado en mi carrera. No me esperaba para nada ganar el oro y fue un poco difícil asimilar y entender lo que había pasado", expresó.

Puig, quien llegó al sur de la Florida para participar en el Abierto de Miami a partir de esta semana, dijo que "poco a poco" va retomando su mejor nivel y "jugando muy bien".

Puig dijo se siente feliz de jugar en Miami, donde puede compartir con familia y amigos que viven en la Florida, y la comunidad hispana local se hace sentir en cada partido apoyando a los tenistas latinoamericanos.

"Cuando hay mucha gente mirándome y apoyándome, juego mejor", aseguró.

Puig ocupa actualmente el puesto 40 del ranking mundial femenino, pero prefiere no ponerse metas que puedan presionarla.

"Sé que si estoy haciendo las cosas bien el ranking vendrá eventualmente y voy a estar donde tengo que estar", explicó al ser interrogada sobre sus expectativas en el ranking. "Siento que estoy en un buen momento ahora mismo, subiendo otra vez y eso es lo único que me importa", agregó tras haber jugado tenis una media hora con un grupo de niños que acudieron a visitar las instalaciones del torneo.

Luego de su participación en el Abierto de Miami, Puig quiere prepararse lo mejor posible para los dos siguientes Grand Slams de la temporada: el Abierto de París y Wimbledon.

"Estoy lista para lo que sea", aseguró.