Muguruza sobrevive apenas en su debut en Birmingham

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Garbiñe Muguruza, quien trata de recuperar su nivel de tenis tras ser destronada en el Abierto de Francia, sobrevivió apenas a su primer encuentro de la temporada sobre canchas de césped.

La hispano-venezolana, quinta preclasificada, tuvo que abandonar su característico juego elegante para disputar una batalla de pelotazos, antes de imponerse 6-3, 3-6, 6-4 a Elzaveta Kulichkova, una tenista rusa que debió disputar la ronda clasificatoria para este certamen pero que jugó sin inhibición alguna.

“En ocasiones me he sentido como una novata”, reconoció Muguruza. “Ha sido mi primer partido sobre pasto, y ella había jugado tres veces en la clasificación. Ha sido sumamente agresiva. De algún modo he tenido que resolver esto, no sabía que iba a ganar sino hasta el último momento”.

La exfinalista de Wimbledon sacaba en 5-3 durante el último set. Pero Kulichkova recetó más disparos potentes y a ras del césped, con lo que equilibró en 5-5, antes de sacar.

En el momento clave, Muguruza encontró el ritmo suficiente para romper el ataque espectacular de su contrincante. Dio así un primer paso para olvidarse de la dolorosa eliminación en los dieciseisavos de final de Roland Garros.

“No es fácil cuando un Grand Slam no resulta como una quiere”, comentó. “Me he tomado cuatro o cinco días de descanso, y ahora quiero seguir durante todo el año. Quiero un nuevo comienzo”.

Seguirá buscándolo en la segunda ronda ante la estadounidense Alizon Riske.

También la checa Petra Kvitova ganó su primer encuentro del certamen, por 6-2, 6-3 a su compatriota Tereza Smitkova.

Kvitova volvió recientemente al tenis, tras ser acuchillada el año pasado por un asaltante que estaba en su vivienda. Disputó dos duelos en la arcilla de París.

“Para ser el primer partido en césped, he jugado bastante bien”, opinó. “Estuve bien en el saque e hice algunos disparos buenos desde el fondo”.

En cambio, la eslovaca Dominika Cibulkova (3ra preclasificada) cayó por 5-7, 7-6 (7), 7-5 ante la checa Lucie Safarova.