NFL: Vicepresidente deja juego cuando se arrodillan en himno

MICHAEL MAROT (Associated Press)

INDIANÁPOLIS, Indiana, EE.UU. (AP) — El vicepresidente estadounidense Mike Pence abandonó el partido entre 49ers y Colts en Indianápolis el domingo luego que una docena de jugadores de San Francisco se arrodilló durante la interpretación del himno nacional.

El ex gobernador de Indiana acudió para presenciar la ceremonia del retiro del número del ex quarterback Peyton Manning. Pero Pence no permaneció mucho tiempo.

"Me fui hoy del juego de los Colts porque @POTUS y yo no dignificar ningún evento que falte el respeto a nuestros soldados, nuestra bandera o nuestro Himno Nacional", indicó Pence vía Twitter.

La Casa Blanca también emitió un comunicado de Pence en el que el vicepresidente señaló que los estadounidenses deberían realizar una marcha en defensa de la bandera.

"No creo que sea mucho pedir a los jugadores de NFL que respeten la Bandera y nuestro Himno Nacional", escribió Pence.

El presidente Donald Trump tuiteó poco después: "le pedí a @VP Pence que abandonara el estadio si algún jugador se arrodillaba, faltándole el respeto a nuestro país. Estoy orgulloso de él y de @SecondLady Karen".

Pence es un destacado aficionado a los deportes y se hallaba en el segundo evento importante al que acude en su estado natal desde que asumió el cargo en enero. En mayo fue a la carrera de las 500 millas de Indianápolis 500, una tradición familiar.

Manning se convirtió en el primer jugador de los Colts en la era en Indianápolis cuyo número haya sido retirado y también ingresará al Anillo del Honor del equipo.