Osaka a cuartos de final en Beijing

BEIJING (AP) — Naomi Osaka mantuvo su buena forma desde que ganó el U.S. Open al vencer el jueves a la alemana Julia Goerges 6-1,6-2, avanzando a cuartos de final del Abierto de China.

Osaka comenzó errática, salvando un break point y soportando cinco deuces en el primer game, que duró ocho minutos. Pero le rompió el servicio a Goerges en el siguiente game y se colocó rápidamente arriba 5-0.

Osaka ganó cuatro puntos consecutivos en el servicio de Goerges para dominar el segundo set.

Cuando se le preguntó por qué se ha trepado a las 10 primeras del mundo este año, Osaka dijo: “Pienso que mi mejoría mayor es mental”.

"Mi juego es más consistente, no cometo tantos errores no forzados. No estoy segura de cuántos tuve hoy, pero a veces el año pasado estaba teniendo muchos”.

En cuartos, Osaka se medirá con Zhang Shuai, quien vino de abajo para vencer Angelique Kerber 6-1, 2-6, 6-0.

Éste es el segundo torneo de Osaka desde que venció a Serena Williams en la final del U.S. Open el 8 de septiembre. En el primero, la semana pasada, llegó a la final del torneo de Tokio.

También el jueves, Caroline Wozniacki venció a Anett Kontaveit 7-5, 6-4 y se clasificó para las Finales de la WTA, donde será la campeona defensora.

En el lado de hombres, Fabio Fognini venció a Andrei Rublev 6-4, 6-3, Marton Fucsovics a Marco Cecchinato 6-4, 6-2, y Nikoloz Basilashvili a Fernando Verdasco of Spain 7-6(3), 6-4.