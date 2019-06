Panamá tendrá una representante en el surf de Juegos Panamericanos de Lima

La surfista panameña Samanta Alonso representará a Panamá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, del 26 de julio al 11 de agosto, informó el Comité Olímpico de Panamá (COP).

"La clasificación de Alonso se da vía ránking panamericano luego que la atleta estadounidense Summer Macedo declinara su participación en Lima", señala el comunicado del ente deportivo panameño.

Alonso, quien lidera en este momento el Circuito Nacional de Surf, será la primera surfista del país centroamericano en competir en unos juegos regionales, por lo que se mostró sorprendida y contenta con la noticia.

"Es algo sumamente grande, me sorprendió la noticia. Significa mucho para mí y para el surf panameño", comentó.

La panameña ya había competido en el clasificatorio, en diciembre del año pasado, pero al no tener resultados favorables se preparaba para el próximo ciclo olímpico.

"Luego del Panamericano de diciembre en el que no logré la clasificación me puse la meta de lograr una medalla en Panamá 2022 (Juegos Centroamericanos y del Caribe). En estos meses he fortalecido mis entrenamientos y he mejorado mi alimentación. Estoy preparada para el objetivo inmediato", apuntó.

Alonso es la última atleta en unirse a la delegación panameña, que totaliza en estos momentos 71 deportistas.

Previo a Alonso, los judocas panameños Myrian Rooper, Kristine Jiménez y Bernabé Vergara consiguieron su clasificación a la justa deportiva.

Panamá llevará por primera vez equipos masculino y femenino a una justa Panamericana. Ambas selecciones ganaron su cupo en las clasificatorias mundialistas femenina mayor y sub'20 masculino.

Panamá tiene clasificados deportistas en atletismo, boxeo, ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol, gimnasia, judo, kárate, levantamiento de pesas, natación, pentatlón moderno, taekwondo, tiro deportivo y surf.

Los panameños han ganado 48 medallas en la historia de los Juegos Panamericanos, en los que participa desde 1951, y de ellas 3 han sido de oro, 19 de plata y 26 de bronce.