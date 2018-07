Panamá suma medallas en los JCC Barranquilla 2018

Tres medallas de bronce, dos en el karate y otra en el tiro deportivo se añadieron este miércoles al casillero panameño en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputan en Barranquilla, Colombia.

Además, el béisbol sumó otro triunfo, metiéndose de lleno en la disputa por medallas.

KARATE

Los jóvenes Alberto Gálvez y Alanis Carrera lograron sendas medallas de bronce en la competencia de karate.

Gálvez registró una gran actuación, que le llevó hasta las semifinales de la categoría de los 67 kilos, donde fue superado en gran pelea 2-1 por el cubano Maikel Noriega.

"Ha sido una gran experiencia. Estoy muy contento", destacó Gálvez.

Por su parte, Alanis Carrera llegó hasta las semifinales de kumite femenino, categoría de los 55 kilos, donde cayó ante la venezolana Génesis Navarrete 2-0.

"Se trabaja duro para llegar a esto. Estoy contenta y voy a seguir adelante", precisó la joven karateca.

CENCION, ELIMINADO EN KATA

Héctor Cencion no pudo avanzar de la ronda preliminar en el karate, modalidad kata, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Cencion cayó 3-2 en su primer combate ante Alejandro Paulino de Puerto Rico, y 5-0 con el venezolano Antonio Díaz, campeón del mundo en esta especialidad.

El panameño cerró su actuación perdiendo 5-0 con Nicolai Arango de República Domincana.

"Ha sido un día difícil. No me pude adaptar a la superficie. Tenía muchos desniveles. También me tocó el grupo más duro", destacó Cencion.

De lo sucedido, el joven de 19 años recoge la experiencia de la competencia como una nueva lección en el deporte.

"Aún tengo mucho por hacer. Seguiré adelante", aseguró Cención.

TIRO DEPORTIVO

Panamá obtuvo medalla de bronce por equipos en 10 metros pistola con Juan Campos, David Muñoz y Ricardo Chandeck.

Los panameños hicieron un total de 1,680 puntos para colgarse el bronce superando a México que llego cuarto a solo un punto de los panameños.

Para obtener los resultados por equipo, se hizo la sumativa de las pruebas individuales de los competidores. La sumatoria del equipo de Panamá fue: Campos 569 puntos, Muñoz 558 y Chandeck 553.

Cuba ganó el oro en equipos con 1,686 puntos, Guatemala la plata con 1,684 y Panamá el bronce con 1,680.