Presidente del COP dice que pese a escaso apoyo Panamá "siempre da sorpresas"

El presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado, manifestó a EFE que los deportistas de su país "siempre dan sorpresas y han demostrado que saben luchar por las medallas", pese a la falta de apoyos que padecen.

Con esa ilusión afronta los Juegos Panamericanos de Lima la delegación panameña, formada por un grupo de atletas que es la base de los que deben clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y a los Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022.

"Esta base es la que tenemos que tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos. Igualmente esta es la base de la juventud, ellos son definitivamente uno de los puntos de partida para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022", expresó Amado.

Con ellos, añadió, es con los que hay que trabajar "para sacar más".

Amado se declaró contento por llevar una delegación histórica a los Panamericanos, "son 83 confirmados en 18 deportes", y ponderó que "la cantidad de mujeres (37) es un récord en número".

"Llevamos una delegación bastante homogénea", señaló.

Respecto a las aspiraciones de medallas de Panamá, Amado no se aventuró a dar una predicción, pero recalcó que siempre han sido "muy limitadas" y que el promedio "son dos medallas por juego".

"Son medallas muy difíciles, más en esta situación , que aunque hemos venido haciendo un trabajo, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela abandonó a los atletas en el último año y muchos no han podido tener la mejor preparación posible", aseveró.

A pesar de la falta de ayuda gubernamental para la preparación, el dirigente señaló que estos atletas "han demostrado que son muy buenos, siempre dan sorpresas y saben luchar por esas medallas".

"Con la calidad de muchachas y muchachos que tenemos allá, algo nos van a traer, pero en ese sentido no pongo tantas expectativas, no me parece justo presionarlos con eso", comentó sobre las medallas.

La delegación panameña competirá en 18 disciplinas, pero para Amado el atletismo es uno de los que puede pelear por subir al podio.

Entre los ocho representantes en ese deporte, Alonso Edward, subcampeón del mundo de los 200 metros en 2009, es la carta principal.

"He conversado con él, al principio de la temporada tuvo problemas de salud, con unos resfriados que no pudo controlar. Ya está bien, él es la carta más importante. Gianna

Woodruff también es una carta fuerte en los 400 m con vallas", expresó.

"Si hacen lo que tienen que hacer allá, cualquier cosa puede pasar", dijo. "El atletismo panamericano es de talla mundial. Están Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana. Es una pelea fuerte".

Panamá competirá en los Juegos en atletismo, bádminton, bolos, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol (equipos masculino y femenino), golf, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, pentatlón moderno, surf, taekwondo, tiro deportivo y triatlón.