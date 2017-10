Quintana afirma que será jefe de filas en el Tour y cree que puede ganar a Froome

Nairo Quintana acudió por primera vez a la presentación de un Tour de Francia, este martes en París, lo que se puede interpretar como un mensaje subliminal de que será el jefe de filas del equipo Movistar en la edición de 2018, pese a la llegada al conjunto de Mikel Landa.

El ciclista colombiano confirmó que será el jefe de filas en el Tour. "Totalmente confirmado", "iré como jefe de filas", señaló en París a los periodistas. Quintana indicó además que está convencido de poder ganar al británico Chris Froome, vencedor de cuatro Tours, entre ellos los tres últimos.

El colombiano disputará su quinto Tour, tras haber sido dos veces segundo, una tercero, siendo duodécmo en 2017, donde el cansancio del Giro de Italia le pasó factura.

P: Es la primera vez que está en la presentación del Tour de Francia. ¿Es un mensaje para mostrar que va a venir y que va a ser el jefe de filas?

R: Totalmente confirmado. Siempre lo ha sido y espero que lo sea. Estoy contento de estar aquí. Años atrás no había tenido la oportunidad por una cosa u otra para poder estar presente, pero siempre es un gusto poder estar en este tipo de cosas.

P: ¿Tiene claro que vas a ser jefe de filas después de la llegada al equipo de Mikel Landa?

R: Lo que hemos hablado es que iré como jefe de filas, respaldado con un gran equipo y eso me da tranquilidad. Hemos tomado desde el Tour un descanso y estamos respirando un poco. El objetivo principal es el Tour como jefe de filas.

P: ¿Se le puede ganar a Froome?

R: Estoy convencido de que se le puede ganar. El problema que tenemos que acertar es hacer un calendario bueno y llegando con buenas piernas al Tour.

P: ¿Tiene miedo de pasar a la historia como un ciclista que no ganó el Tour por la mala suerte de coincidir con Froome?

R: Aún no tengo miedo. Tengo 27 años, el año que viene tendré 28. Siguen siendo los mejores años, por eso no tengo miedo. Si tuviera miedo o algo parecido se me hubiera visto. He sido bastante atrevido. He sido un corredor con buena ambición. Siempre dándolo todo. Parte de los errores ha sido el enfrentarme a tantas carreras, al estar al cien por cien todo el año, desde enero hasta la última carrera. Eso es parte de que en el ciclismo de hoy se va muy rápido y tienes que ver en qué momento priorizar los objetivos deportivos.

P: ¿Cuál es su impresión sobre recorrido del Tour de 2018?

R: Es un Tour muy interesante con buena variedad de montaña, con los niveles y porcentajes bastante altos, muy buenos para mis características. Salvo la etapa del pavés, bastante bien. Me agrada. Tiene mucha montaña, en las etapas de Pirineos mucho desnivel y me gusta.

P: ¿Este año tiene las cosas claras en cuanto al calendario?

R: Vamos a hacer un calendario que nos permita llegar bien al Tour y con muchas ganas. El objetivo número uno es el Tour de Francia.

P: La gran novedad de este Tour es una etapa reina de 65 km en los Pirineos bastante dura, ¿qué piensa de ella?

R: Me gusta, son etapas que en ese tipo de recorridos también hemos dado de qué hablar y ahí estaremos presentes. Será buena para mí.

P: ¿En el equipo Movistar en el Tour de Francia de 2018 estará también Mikel Landa?

R: De momento no lo sé. Si estuviera sería de gran ayuda para nosotros, igual que Alejandro Valverde. Sabemos que tenemos que hacer un equipo fuerte como tienen otros equipos, para estar ahí ante cualquier circunstancia.

P: ¿Sigue teniendo resquemor respecto al calendario de la pasada temporada en que tal vez se cometió algún error?

R: Un error de cierta manera no. Fallamos en el Tour y cuando se falla en el Tour parece que todo el año hubiera sido nada. Acabamos con seis victorias, el segundo puesto del Giro de Italia y es verdad que la fatiga perjudicó en el Tour, lo que nos hizo recapacitar y echar la mirada atrás. Pensar qué había pasado. Hemos sacado conclusiones para bien y para el año próximo el Tour es el objetivo número uno y tenemos que llegar bien.

P: ¿Qué cosas se tienen que arreglar en el futuro que fallaron este año?

R: Ha cambiado un poco el ciclismo y no podemos estar de esa manera, disputando todas las carreras que corremos. Hay que priorizar los momentos.

psr/iga