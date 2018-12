635x357 Tenis 2018: Mismos campeones, pero hay señales de cambio. ERIC NÚÑEZ (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Alucinado por su victoria ante Novak Djokovic en la final de la Copa Masters, Alexander Zverev rompió en risas cuando le mencionaron que el número uno del mundo y ganador de 14 títulos de Grand Slam había considerado que el joven alemán tenía la capacidad para superar sus logros.

“¡Dios mío! Yo solo he ganado uno de estos y él ha ganado cinco”, dijo Zverev sobre la cuenta de títulos del serbio en el torneo de fin de temporada en Londres. “Ha ganado, no sé cuántos, 148 títulos más que yo. No hablemos de eso por ahora”, agregó.

Sasha exageró. Para ser precisos, la diferencia es de 62. Y Zverev ni siquiera ha alcanzado las semifinales en las cuatro grandes citas del tenis.

El final de la temporada de 2018 dejó la misma historia, con los tres de siempre enquistados en lo más alto del ranking y repartiéndose los trofeos de Grand Slam.

Con 31 años, Djokovic terminó como número uno tras una dominante segunda mitad del curso, en el que se consagró en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

Nadal, de 32 años, quedó segundo tras conquistar su 11mo Abierto de Francia y salir campeón en cinco de los nueve torneos en los que participó. Fue poca actividad para el español, que estuvo muy golpeado por las lesiones, con retiros en el Abierto de Australia en el US Open.

En tanto, Federer, de 37 años, fue el tercero luego de reinar en el Abierto de Australia. Volvió a saltarse la gira en arcilla y se atoró antes de las otras semifinales que disputó. Pero el suizo quedó satisfecho con su cosecha. “Lo dijo Sampras una vez: Si ganas un Slam, fue una buena temporada”, acotó.

Djokovic, Nadal, Federer. Los mismos del Top 3 en 2007, y en el mismo orden del ranking como en 2011.

Pero el cambio generacional debe llegar y los indicios no se pueden obviar. Zverev, el número cuatro, es el líder de una camada de seis jugadores que no pasan de los 23 años y que se ubican dentro de los mejores 20.

“Siguen siendo los rivales por vencer en los grandes torneos”, advirtió Zverev, quien ahora trabaja con el entrenador Ivan Lendl. “Tengo la esperanza. Estoy haciendo todo lo posible para mejorar y poder competir contra ellos”.

En cambio, lo impredecible del año fue el sello en el circuito femenino. Ocho mujeres distintas han ganado los últimos ocho grandes. Tres lo hicieron por primera vez este año, con Caroline Wozniacki, en Australia, y Simona Halep, en Francia, lográndolo finalmente tras haber subido a la cima del ranking.

Naomi Osaka se alzó con el US Open tras despachar a su ídola Serena Williams, en una final en el que el momento cumbre de la japonesa de 20 años se vio eclipsado por la ácida discusión de Williams con el juez de silla Carlos Ramos.

¿Qué hay que esperar en 2019?

_Serena buscará su 24to título de Grand Slam

Aunque cerró su primera temporada sin ningún tipo de título desde 2006, la estadounidense se mantiene como candidata en todo lo que se apunte. Perdió en las finales de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos en su regreso tras el nacimiento de su hija. Si se cuida de lesiones y está mejor preparada, Williams tiene a su alcance reinar en otro torneo grande para igualar el récord de 24 títulos que ostenta Margaret Court.

_Los 100 de Federer

Al igual que Williams, Federer cumplirá 38 años en 2019. Su objetivo es llegar a los 100 títulos en su carrera. Ahora mismo cuenta con 99 y lo ideal sería obtener el 100 cuando defienda el título en Melbourne. Con otro título de Grand Slam se convertirá en el campeón más veterano en la era abierta, dejando atrás a Ken Rosewall (37 años y 63 días). A su edad, Federer juega por aumentar su cosecha de 20 grandes, no tanto por la cifra global de 109 en manos de Jimmy Connors.

_Djokovic a la caza de Federer y Nadal

Después de una prolongada crisis de más de un año, Djokovic se iluminó en Wimbledon y prácticamente ha sido invencible. Si consigue un séptimo título en Australia, dejará atrás a Sampras en la lista histórica y quedaría a solo de dos Nadal y a cinco de Federer.

_Saturación de torneos de equipos

Una nueva Copa Davis, concebida por la ambiciosa mente empresarial del futbolista Gerard Piqué. El entretenimiento que ofrece el formato de la Copa Laver que impulsa Federer. Y la entrada en escena desde 2020 de la Copa Mundial de la ATP. Mucha atención a lo que se verá en noviembre cuando la Davis se relanzará en Madrid con una fase final de una semana.

_Los regresos

Andy Murray, el cuarto del ‘Big Four’, compitió poco en 2018 luego de una operación en la cadera e iniciará el año como el 257 del mundo. Después de un rosario de cirugías en la muñeca, el argentino Juan Martín del Potro tuvo por lejos su mejor temporada en casi una década, que incluyó su primer título de Serie Masters en Indian Wells, un ranking histórico de número tres y la final del US Open que perdió ante Djokovic. Pero su resurgimiento se vio interrumpido cuando se fracturó la rótula derecha de la rodilla en Shangai en octubre y ahora tratará de estar listo a tiempo para Australia.