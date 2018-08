635x357 US Open: Juez en partido de Kyrgios seguirá trabajando . HOWARD FENDRICH (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — El juez de silla que se bajó de su asiento para charlar con Nick Kyrgios durante un partido de la segunda ronda podrá seguir a cargo de partidos en el Abierto de Estados Unidos.

Un “análisis pormenorizado realizado por varios directivos del torneo” determinaron que la conversación del juez de silla Mohamed Lahyani con Kyrgios “excedió los límites de nuestro protocolo”, dijo el portavoz de la Federación Estadounidense de Tenis Chris Widmaier a The Associated Press el viernes.

Pero Widmaier indicó que Lahyani no será sancionado al considerarse su “trayectoria ejemplar como árbitro en el tenis internacional”.

"Ahora tiene un mejor conocimiento de nuestros protocolos y fue informado que deberá seguir esos protocolos por el resto del torneo”, dijo Widmaier. “Cada uno de sus partidos será monitoreado”.

Lahyani fue asignado para dirigir un partido de dobles en la Cancha 13 el viernes.

El jueves, Kyrgios lució desganado tras perder el primer set y rezagarse 3-0 en el segundo ante Pierre-Hugues Herbert. Durante un cambio de lado, Lahyani se bajó de la silla — algo que rara vez se da en un torneos en los Grand Slam tennis — para charlar con el australiano de 23 años. Se puso de rodillas y le dijo: “Quiero ayudarte”.

Kyrgios, 30mo preclasificado, acabó imponiéndose 4-6, 7-6 (6), 6-3, 6-0 ante el francés Herbert y enfrentará a Roger Federer en la tercera ronda.

Herbert dijo el jueves que Lahyani debió haber sido ser sancionado por su conducta.

Combativo y sarcástico durante una rueda de prensa tras el partido, Kyrgios se mofó de que se sugiriera que Lahyani le había alentado.

“Es que yo no tengo entrenador. Llevo varios años sin entrenador. Desde luego que no me estaba dando consejos. ¿De qué hablan?”, dijo Kyrgios.

Kyrgios ha protagonizado incidentes polémicos en el pasado por no esforzarse al máximo, e incluso fue multado y sancionado por la ATP en 2016.

“A veces tiene la menta puesta en otra parte”, comentó Herbert.