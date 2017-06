Valverde: "Mi objetivo en el Tour está claro; ayudar a Nairo"

Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- El español Alejandro Valverde (Movistar), con once victorias en 2017, afirma a una semana del comienzo del Tour que tiene claro que su misión es ayudar al colombiano Nairo Quintana, pero que una buena actuación suya también puede ser importante para el equipo desde un punto de vista táctico.

El ciclista murciano, que mañana participará en el Campeonato de España de fondo en carretera que se disputa en Soria, afronta su décimo Tour con "mucho respeto", pero sin miedo.

"Al Tour le tengo mucho respeto, pero ya le he perdido el miedo. Me he adaptado perfectamente a la carrera en los últimos años y voy no solo con ganas e ilusión, sino con la garantía de que tanto el equipo como yo lo vamos a hacer muy bien", señala en declaraciones difundidas por Movistar.

Valverde asegura que afronta la ronda gala "en un gran nivel" y con "garantías para estar al lado de Nairo". "Mi objetivo está claro y lo he dicho siempre: es ayudarle y nada más. Estaremos 100% volcados con Nairo".

No obstante, advierte que "luego la carretera está ahí" y que está claro que no podrá "perder mucho tiempo de cara a la estrategia para el equipo".

"Creemos que mi baza también puede ser importante tácticamente. Si no pasa nada y estamos cerca en la general, eso hará que los rivales tengan que vigilar a dos en vez de a uno y eso puede muy bueno para nosotros", añade.

Respecto a las posibilidades de éxito de Quintana, tras haber disputado previamente el Giro, destaca: "A Nairo le veo muy mentalizado. Está entrenando bien, con la mente fresca y es verdad que es el primer doblete Giro-Tour que hace, pero cuando ha corrido Tour y Vuelta siempre ha estado mejor en la segunda, por lo que creo que eso no a ser un problema para él".

Valverde prevé un Tour "muy abierto y muy bonito para el espectador", porque los principales favoritos llegan en un estado de forma muy parecido.

"Veo a todos los rivales muy bien, pero a ningún candidato muy superior a los demás. A día de hoy, al que se le ve un poco mejor que al resto es a Richie Porte, pero en 21 días la carrera puede dar muchas vueltas. Froome está claro quién es y por lo que ha hecho otros años sigue siendo el máximo favorito, pero es verdad que a día de hoy no ha demostrado la superioridad de otros años. Alberto sabe llegar muy bien siempre al Tour, Bardet ya hizo 2º el año pasado".

Campeón de España en dos ocasiones, Valverde remarca que le gustaría volver a ganar mañana en Soria, "pero tampoco es una obsesión".

"Creo que, sobre todo, será un gran entrenamiento de cara al Tour. He podido ver algo del recorrido y ya he visto que el circuito final no es llano pero tampoco excesivamente duro. Al final la distancia es la que lo va a hacer exigente. Está claro que somos favoritos porque somos muchos compañeros, pero luego te puede ganar cualquier otro rival, no hay que confiarse", añade. EFE