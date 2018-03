635x357 Venus otorga ventaja a EEUU en Copa Federación. STEVE MEGARGEE (Associated Press)

ASHEVILLE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Venus Williams derrotó el sábado 6-1, 6-4 a Arantxa Rus y Estados Unidos sacó ventaja de 1-0 sobre Holanda al comenzar su defensa del título de la Copa Federación.

La tenista de 37 años llegó a los mil partidos de sencillos como profesional.

“Honestamente, no presto atención a esas cifras”, dijo Williams. “Sólo es fabuloso jugar el deporte que amo. En realidad no me importan las gestas, sencillamente llegan”.

La estadounidense CoCo Vandeweghe enfrenta a la holandesa Richel Hogenkamp en el segundo partido de sencillos el sábado, en la serie que se juega al mejor de cinco.

Serena Williams, hermana menor de Venus, tiene programado jugar su primer partido oficial desde el Abierto de Australia del año pasado cuando haga pareja con Laren Davis el domingo en el partido de dobles ante Lesley Kerkhove y Demi Schuurs.

Serena dio a luz a su primogénita el 1 de septiembre.

En otras series de la Copa Federación, República Checa aventaja 2-0 a Suiza, Bielorrusia y Alemania empataron 1-1 y Francia y Bélgica también igualaron 1-1.