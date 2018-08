635x357 Wawrinka, Azarenka y Kuznetsova invitados al US Open. The Associated Press

NUEVA YORK (AP) — Stan Wawrinka ganó el Abierto de Estados Unidos del 2016 pero no lo pudo defender al año siguiente por una lesión que lo tuvo inactive y le hizo perder posiciones en la clasificación.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos se aseguró de que esta vez sí pueda participar al extenderle una invitación para la próxima edición. También se les dieron plazas de “wildcard” a la ex número uno de la rama femenina Victoria Azarenka y a Svetlana Kuznetsova, otra ex campeona del US Open.

Wawrinka cayó del tercer lugar al 151 al someterse a dos operaciones en la rodilla izquierda. Esta temporada jugó apenas 21 encuentros. Pero tiene tres títulos grandes en su haber.

Azarenka ganó dos veces el Abierto Australiano y fue subcampeona del US Open en el 2012 y el 2013. No jugó el año pasado por una disputa sobre la custodia de su hijo con el padre del muchacho. Figura 87 en el ránking, un lugar por encima de Kuznetsova, ganadora del US Open del 2004.