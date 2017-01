635x357 Woods confirma participación en Dubai. DOUG FERGUSON (Associated Press)

KAPALUA, Hawaii, EE.UU. (AP) — Luego de un torneo en 15 meses, Tiger Woods se siente lo suficientemente bien para programar cuatro eventos en cinco semanas en lados opuestos del país y el mundo.

Woods completó la primera parte de su calendario el jueves al informar que volvería al Omega Dubai Desert Classic.

No ha jugado desde agosto de 2015, recuperándose de dos cirugías en la espalda. Volvió brevemente el mes pasado para el Hero World Challenge de Bahamas. Woods hizo 24 birdies en 72 hoyos, pero terminó en el lugar 15 de 17 participantes.

"Trabajo para mejorar mi juego en 2017 y mi meta es simple: ganar", dijo Woods en un blog publicado en su sitio web.

Woods debutará en 2017 en Torrey Pines entre el 26 y el 29 de enero, luego cruzará 12 husos horarios para participar en Dubai. Tras una semana de descanso, volverá a California para el Genesis Open en Riviera, y la siguiente semana viajará a Florida para el Honda Classic.

La última vez que Woods, de 41 años de edad, jugó cuatro torneos en cinco semanas fue a inicios de 2013: el Match Play en Arizona, seguido de tres de los cuatro torneos que conforman el calendario de Florida.

Lo que le complació de su regreso en Bahamas, más allá de los 24 birdies, fue su salud.

"La única duda que tenía era el aspecto físico de la ronda, la longitud y la duración, porque no había podido practicar o jugar mucho golf", dijo Woods.

Woods dijo que él y sus dos hijos enfermaron antes del Día de Gracias y se le agotó la energía hacia el final del torneo. Atribuyó parte de la pérdida de energía a ser el anfitrión del Hero World Challenge, lo que implica atender otras funciones.

"Sé que muchos dudaban si volvería a jugar golf de manera competitiva otra vez, y para ser sinceros, ni siquiera yo estaba seguro", dijo Woods. "Mi amor por el juego nunca se fue. Solo que mi cuerpo no me permitía jugar. Ahora mi cuerpo me permite hacerlo nuevamente.

Woods jugó una ronda de alto perfil tras las Bahamas, al jugar con el presidente electo Donald Trump en el Trump International en West Palm Beach, Florida.

"Lo que más me impresionó es lo lejos que conecta la pelota a los 70 años de edad", dijo. "Le da bastante bien". No dijo que no tuvieron un partido y hablaron de varios temas y "disfrutó de su espíritu competitivo".