"Tenemos que ser más atrevidos", afirma Quintana

El colombiano Nairo Quintana, que busca su primera victoria en el Tour de Francia que comienza el sábado en Dusseldorf, afirmó este viernes en rueda de prensa que tendrá que ser "atrevido" si quiere ganar.

"Tendremos que ser atrevidos y a la vez salvar cualquier riesgo, como el de la contrarreloj del sábado. Preferiría que no lloviera y corriéramos sobre el asfalto seco, pero lo importante es librarnos de los percances", afirmó el colombiano de 27 años.

Para Quintana, su gran rival será el británico Chris Froome, triple ganador del Tour y vencedor en la última edición.

"Hemos visto a un gran número de corredores a gran nivel en las últimas carreras, pero el rival número uno para mí sigue siendo Chris Froome. Estoy convencido de que habrá mejorado su forma después del Dauphiné", dijo.

"También estarán Aru, Bardet, Alberto (Contador), Porte, las sorpresas que siempre digo que vendrán... no es que sea una lotería, pero hay muchos candidatos y habrá que trabajar mucho, tener condición y también algo de fortuna", añadió.

Quintana espera hacerse con la victoria final en una prueba en la que ha sido dos veces segundo y una tercero.

"Que haya menos crono y que esta sea menos desfavorable para mí que en años anteriores hace que me venga mejor, aunque sé que voy a ceder algo de tiempo en esos días, es algo normal. En cualquier caso, es menos preocupante que en el Giro", dijo.

"Me habría gustado, por otro lado, que tuviese más llegadas en alto, aunque hay etapas de montaña muy bonitas y de gran desgaste, que sé que me vendrán bien. Va a ser un Tour de mucha estrategia y con muchos movimientos", añadió.

El colombiano reconoció que el Tour es su asignatura pendiente.

"El Tour es la carrera más importante para nosotros y el gran objetivo de cada temporada para mí y para el equipo. Siempre vengo con muchas ganas. Recuerdo con especial cariño el debut en 2013, con muchos nervios al inicio, cómo nos fuimos soltando y lo bien que terminó. Seguimos con la misma ilusión para buscar ese objetivo y lo haremos hasta que lo consigamos", dijo.

"Vengo, como siempre, a tope, a dar lo mejor y a pasarlo bien con lo que hacemos, para que los seguidores del Movistar Team y todos los aficionados colombianos disfruten. Tenemos tranquilidad y un equipo que me sabrá respaldar bien", explicó.

Quintana resaltó que el hecho de haber corrido el Giro de Italia, donde fue segundo, no le pasará factura, y llega en buenas condiciones al Tour.

"Pienso que he recuperado bien el esfuerzo del Giro. He acabado en buena condición, he descansado bien, llego con buenas piernas y buenas sensaciones. El año pasado estuve mejor en mi segunda gran vuelta que en el Tour, que fue la primera, pero este año hemos trabajado de manera diferente en materia de preparación y hasta que no terminemos el Tour no podremos decir en qué hemos acertado o hemos fallado y en qué podemos mejorar", dijo.

"Tengo, como siempre, un equipo muy fuerte para respaldarme en estas tres semanas. Espero que las fuerzas me acompañen durante este mes para poder brillar, especialmente en la montaña", concluyó.

El director deportivo del Movistar, Eusebio Unzué, insistió en que más allá del trazado de la carrera, Quintana, que ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España el pasado año, es el hombre de las grandes rondas.

"Nairo es un corredor de grandes vueltas, es un corredor de tres semanas. Siempre ha tenido grandes resultados y siempre creemos en él", dijo Unzué.