El director del Tour de Francia hace un llamado a la calma tras incidentes de Alpe d'Huez

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, hizo un llamado este viernes a la serenidad y pidió que el público respete a los ciclistas, un día después de los incidentes del final de la etapa de Alpe d'Huez.

El italiano Vincenzo Nibali cayó debido a un espectador, lo que provocó su abandono, y los ciclistas del equipo Sky, los británicos Chris Froome (cuatro veces ganador del Tour) y Geraint Thomas (maillot amarillo), fueron abucheados.

"Tuvimos un ascensión del Alpe muy penosa", declaró en una entrevista a la AFP el director del Tour.

"Los ciclistas del Tour, los campeones del Tour, deben ser respetados, lo que hizo la inmensa mayoría del público", añadió.

Christian Prudhomme calificó de "inconsciente" el comportamiento de una parte del público, antes de señalar respecto a la caída de Nibali: "Incluso si no fue un espectador superexcitado el que le hizo caer, es un espectador. No fueron las motos de la Guardia Republicana, y quiero rendir homenaje a los servicios del Estado por el trabajo admirable que han hecho".

"Hay que reencontrar la serenidad (...) No dudo que reencontraremos al buen público del Tour de Francia en los días que vienen. Ha habido un momento que desgraciadamente ha dejado fuera a un campeón admirable, Vincenzo Nibali, del que todos alabamos su espíritu de lucha a la antigua, un campeón todo terreno", añadió el director del Tour.

"Sabemos muy bien que hay dos momentos de ascensos con mucho público en el Tour que son Alpe d'Huez y el Ventoux (ausente del programa del Tour 2018). Son dos subidas míticas, donde el ambiente es diferente respecto a los otros días del Tour de Francia. (...) En los últimos días del Tour de Francia, no habrá algo equivalente a lo que hemos vivido ahora", estimó Christian Prudhomme en referencia a las últimas etapas de montaña, la próxima semana en los Pirineos.

El director del Tour también reprobó las bengalas que ha llevado una parte del público en la etapas de montaña.

"No se veía nada, (Nibali) no veía nada. Las bengalas no deben aparecer en las rutas de los ciclistas. Se hace respirar un olor nauseabundo a los corredores del Tour, y además ese humo les impide ver bien. No tienen ningún sentido", concluyó.