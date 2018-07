"La clave es disfrutar en la bicicleta", afirma Bernal tras buen papel en el Tour

Egan Bernal, el joven ciclista de 21 años del Sky, ha recibido elogios de todos lados. Su labor como gregario de Geraint Thomas y Chris Froome ha sido destacada como una de las claves para que el equipo británico haya dominado la carrera.

Ante tantos elogios, en una entrevista a la AFP, Bernal afirma que simplemente trata de "disfrutar en la bicicleta" sin pensar que está en el Tour.

Tanto dirigentes, como Dave Brailsford, su mánager en el Sky, corredores, como su compañero Geraint Thomas, maillot amarillo del actual Tour, o exciclistas como el español Alberto Contador, lo colocan como potencial ganador en el futuro del Tour de Francia.

P: ¿Qué piensa cuándo tanta gente habla de Egan Bernal como un futuro ganador del Tour de Francia?

R: No mucho la verdad. Son elogios. Son cosas que se dicen, pero es difícil saberlo. El Tour es la carrera más importante y más grande del mundo, así que no se puede decir que una persona pueda ganar el Tour de Francia. Influyen demasiadas cosas y no se puede decir eso.

P: ¿Pero sueña con ganar un día el Tour de Francia?

R: Uno no puede decir eso en la prensa. No puedo decir que sueño con ganar el Tour de Francia. Es algo que todos los corredores quieren, es un sueño que todos los ciclistas tienen, pero una cosa es soñarlo y otra es creer que uno de verdad lo puede hacer. Es muy difícil ganar el Tour de Francia. Yo solo tengo 21 años. Simplemente quiero aprender y aprender y luego mirar si se puede ganar o no.

P: Dave Brailsford, el mánager del equipo Sky, ha destacado la fuerza mental que tiene con 21 años para afrontar responsabilidades en una prueba con tanta presión como el Tour. ¿De dónde le viene esa fuerza mental?

R: No sé si eso se transmite por genética. Yo trato de estar tranquilo. Es ciclismo. No deja de ser ciclismo. Es tu trabajo, pero también es ciclismo. Hago lo que me gusta. Hago bicicleta y lo disfruto. Creo que esa es la clave. Estar aquí en el Tour y disfrutar en bicicleta como cuando era un niño.

P: ¿El relevo generacional en el ciclismo colombiano está asegurado con jóvenes como Daniel Martínez Poveda y Egan Bernal?

R: Con nosotros y otros muchos corredores que van a venir en el futuro. En Colombia hay muchos corredores ahora, que seguro que poco a poco van a ir viniendo, corredores que si vienen acá van a hacer el mismo o mejor trabajo que el que yo voy a hacer acá. Son corredores muy fuertes que hasta el momento no han tenido la oportunidad de estar acá.

psr/am