635x357 Los ingleses desafiaron el haka de los All Blacks antes de su semifinal.

Los jugadores del XV de Inglaterra desafiaron el célebre haka de los All Blacks antes de su semifinal de la Copa del Mundo de rugby, este sábado en Yokohama (cerca de Tokio), formando una 'V' más allá de la línea del centro del campo.

Los ingleses se posicionaron dibujando una 'V' y una parte de sus jugadores cruzaron la línea del centro del campo, que los equipos no suelen traspasar durante el haka, danza tradicional maorí. Los árbitros les pidieron que recularan por detrás de la línea.

"Queríamos hacerles ver que estábamos preparados, que estábamos juntos y dispuestos a todo", declaró el centro inglés Manu Tuilagi después del partido. "Pienso que fue algo diferente, creo que (la idea) vino de Eddie" Jones (el seleccionador inglés), añadió Tuilagi.

"No queríamos ser espectadores y enfrentarlo colocados en fila", explicó el capitán, Owen Farrell.

¿Afectó esta iniciativa inglesa en la actuación de los neozelandeses?

"No tuvo ninguna incidencia en nuestra actuación. Ellos nos han dominado en los rucks, no tuvimos ninguna bola rápida", admitió el capitán de los All Blacks, Kieran Read.

Hasta este sábado, tan solo el XV de Francia había plantado cara al haka en la Copa del Mundo, en la final del Mundial-2011 y en los cuartos de final de la edición de 2007.