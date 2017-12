635x357 Los 10 momentos memorables del deporte en 2017. ERIC NÚÑEZ (Associated Press)

El deporte en 2017 estuvo marcado por rivalidades que parecen no tener fecha de vencimiento: Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo y Roger Federer vs. Rafael Nadal.

Además, el éxtasis de clasificarse por primera vez (o luego de una larga espera) a la Copa del Mundo de fútbol. Pero ello también fue acompañado por la desolación dejada tras una eliminación impensable.

Estos fueron los momentos más destacados de 2016:

___

24 horas con los sempiternos campeones del tenis

-28 y 29 de enero _ Serena Williams derrotó a Venus, su hermana mayor, para conquistar en el Abierto de Australia su 23er título de Grand Slam, cosecha récord en la era abierta del tenis. Lo que nadie sabía era que Serena jugó con dos meses de embarazo de su hija, Alexis Olympia. Al día siguiente, otro jugador con 35 años encima reinaba en el torneo masculino. Roger Federer obtenía el 18vo cetro de Grand Slam de su carrera _y primero desde Wimbledon 2012_ al vencer a Rafael Nadal en una final en la que remontó 1-3 en contra en el quinto set. Fue el 35to enfrentamiento protagonizado por el suizo y el español. Llegó en un momento en el que se pensaba que los dos estaban sumidos en declives irreversibles (Federer fuera del Top 10 por primera vez en 14 años y Nadal sin alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez desde 2004). Terminaron enfrentándose tres veces más durante el año, con Federer imponiéndose en todas. Los dos se repartieron equitativamente los demás grandes títulos, con Nadal consagrándose en Roland Garros y el US Open para volver a la cima del ranking y Federer en Wimbledon.

__

Un épico Super Bowl

-5 de febrero _ La NFL pasa por momentos de desasosiego, un deporte cuestionado por las secuelas físicas que deja en sus jugadores. Pero su cita cumbre ofreció un partido inolvidable. Increíble, la edición número 51 fue la primera con un tiempo extra. Abajo por 25 puntos con 2 minutos y 12 segundos por jugar en el tercer cuarto, Nueva Inglaterra parecía a la deriva ante los Falcons de Atlanta. Pero con su veterano quarterback Tom Brady y el liderazgo táctico de su taciturno entrenador Bill Belichick, los Patriots protagonizaron una remontada sin precedentes. Ganaron 34-28 tras el alargue y Brady _fulgurante a sus 40 años_ emergió como el Jugador Más Valioso del partido por cuarta ocasión y con su quinto anillo de campeón.

___

Cristiano Ronaldo y el Real Madrid en el trono

-3 de junio _ La primera versión galáctica del Real Madrid no pudo. Tampoco el Barcelona de Pep Guardiola. Manchester United, Bayern Munich, Milan y Juventus también se quedaron con las ganas. En los primeros 25 años desde que la Copa de Europa se transformó en la Liga de Campeones, nadie fue capaz de revalidar el título. Hasta que Zinedine Zidane apareció para plasmar la hegemonía del club español. Con dos goles de Cristiano, vencieron 4-1 a Juventus en la final de Champions en Cardiff para levantar la copa por tercera vez en cuatro años. Suficiente mérito para propulsar al astro portugués a su quinto Balón de Oro e igualar a Messi en la repartición de ese trofeo, luego de haber estado 4-1 en desventaja tras 2012.

___

Usain Bolt, un amargo último acto

-12 de agosto _ La idea era despedirse por todo lo alto. El adiós, sin embargo, acabó en absoluto desencanto. El carismático velocista jamaicano no solo sufrió derrotas en el campeonato mundial, sino que ni siquiera pudo completar su última carrera, tendido sobre el tartán del Estadio Olímpico de Londres por culpa de un tirón muscular al tocarle cerrar el relevo 4x100. Ya había sido relegado a un tercer lugar en la final de los 100, con Justin Gatlin erigiéndose campeón. Era el peor escenario para el atletismo, desesperado por descubrir una nueva estrella y coronando a un campeón con un pasado manchado por casos de dopaje.

___

Cuando el boxeo no defrauda

-16 de septiembre _ Gennady Golovkin y Saul "Canelo" Álvarez prometieron una pelea de verdad y cumplieron. Un par de semanas después de la comedia bufa protagonizada por Floyd Mayweather y Conor McGregor, el combate por los títulos medianos entre el kazajo Golovkin y el mexicano Álvarez respondió a las expectativas a lo largo de 12 brutales asaltos. Ninguno cayó pese a recibir devastadores golpes que hubieran derribado a cualquier otro. El resultado fue un empate para dejar abierta la oportunidad de un nuevo enfrentamiento.

___

Los desplantes de las estrellas de la NBA y la NFL hacia Trump

-23 de septiembre _ Se trata de una tradición deportiva en Estados Unidos. Todo equipo campeón visita al presidente en la Casa Blanca. Pero la llegada de Donald Trump generó repudio, más cuando el mandatario arremetió contra los jugadores de la NFL que empezaron a hincarse durante el himno nacional como rechazo contra el trato que la policía le da a la gente de raza negra, que consideran discriminatorio. Los cruces fueron virulentos en las redes sociales, resaltando la punzante respuesta de LeBron James cuando Trump dijo que había rescindido su invitación a los Warriors de Golden State, los campeones de la NBA. Tildando a Trump de "holgazán", el astro de los Cavaliers añadió: "Ir a la Casa Blanca era un honor hasta que tú apareciste". Fue uno de los tuits más populares del año.

___

Messi salva a Argentina

-10 de octubre _ Argentina acudió a Quito para jugarse la vida en la última fecha de las eliminatorias de Sudamérica, al borde de perderse un Mundial por primera vez desde 1970. Un madrugador gol de Ecuador presagiaba la peor de la pesadilla hasta la aparición divina de Messi. Su tripleta selló la victoria 3-1 y cargó a la Albiceleste hacia Rusia, donde el astro argentino tendrá una nueva oportunidad para conseguir el título que más ansía.

___

Una Serie Mundial de béisbol para el recuerdo

-29 de octubre _ Liderados por José Altuve y Carlos Correa, los Astros lograron finalmente el primer campeonato en su historia de 56 años al vencer a los Dodgers de Los Ángeles. El Clásico de Otoño volvió a definirse al máximo de siete partidos, aunque el último careció de emoción. Pero el quinto juego fue otra cosa, una batalla de 5 horas y 17 minutos, en la que se anotaron 25 carreras y se dispararon siete jonrones. En su casa, asolada dos meses antes por el huracán Harvey, Houston remontó tres veces el marcador hasta irse arriba en el séptimo, pero los Dodgers volvieron a empatar en el noveno. Altuve y Correa dieron jonrones. Los Astros ganaron 13-12 tras 10 innings y se encaminaron al título.

___

El fiasco de Italia

-13 de noviembre _ "Italia, esto es el apocalipsis". Así rotuló La Gazzetta dello Sport para sintetizar el que el país con cuatro títulos de campeón del mundo se quedaba fuera de la fase final de un Mundial por primera vez desde 1958. La eliminación quedó consumada en Milán, con un empate 0-0 en el partido de vuelta de su repechaje contra Suecia. El naufragio de los "Azzurri" fue lo más inesperado de las eliminatorias, junto a los fracasos de Chile (el campeón de las últimas dos Copa Américas) y Estados Unidos (potencia en la CONCACAF). Pero también quedaron las inéditas clasificaciones de Panamá e Islandia, y el regreso de Perú tras una sequía desde 1982.

___

Rusia y el dopaje

-5 de diciembre _ Cuatro años después dominar los Juegos de Invierno en Sochi, la anfitriona Rusia está pagando las consecuencias del destape de una trama de dopaje institucionalizado que llegó al extremo de cambiar las muestras de sus deportistas en el laboratorio. La cascada de sanciones les ha costado el primer lugar en el cuadro de medallas y la expulsión del país para la próxima cita de invierno en Corea del Sur, un castigo insólito.