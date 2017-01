Poco probable que Tannehill reaparezca ante Steelers

DAVIE, Florida, EE.UU. (AP) — Ryan Tannehill vistió una gorra, una playera y una protección en la rodilla izquierda durante el entrenamiento del domingo, mientras giraba ociosamente un balón en sus manos al ver a su compañero de equipo, Matt Moore, entrenar para el juego del domingo.

Así es como se prepara Tannehill para el duelo de los Dolphins de Miami ante Pittsburgh en la ronda de comodines de postemporada, en el que posiblemente sea otro espectador.

El quarterback titular de los Dolphins se ausentó el miércoles del entrenamiento, por lo que es poco probable que reaparezca para el primer duelo de postemporada del equipo desde 2008, tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda.

"Esta semana es posible que nos quedemos sin tiempo", reconoció el coach Adam Gase.

Tannehill se perdió los últimos tres juegos de campaña regular de su equipo. El veterano Matt Moore, quien tiene marca de 2-1 como reemplazo de Tannehill, hará su debut en postemporada "a menos que haya un cambio drástico en los próximos dos o tres días", dijo Gase.

Sin embargo, Gase dijo que la rodilla de Tannehill mejora día y es muy posible que Tannehill entrene esta semana. Una práctica, incluso el viernes, podría ser suficiente para que juegue el domingo, dijo Gase.

El entrenador dijo que necesita ver a Tannehill en sesiones individuales y con el equipo y así evaluar su movilidad antes de decidir si está listo para jugar. Sería complicado verlo ante los Steelers si no entrena, reconoció Gase.

"Ponerlo en el juego y pedirle: 'No te mueves y si alguien se te acerca no dejes que te golpee' no es una opción para nosotros", dijo Gase. "No es su estilo de juego. Debemos asegurarnos que este cómodo moviéndose. No quiero poner en juego su carrera o la próxima temporada al ponerlo en una posición en la que no se pueda defender".

En cinco temporadas, Tannehill no se había perdido un solo partido hasta que se ausentó en la semana 14 ante los Cardinals de Arizona. La semana pasada comenzó a lanzar pases y, de acuerdo a Gase, está frustrado por no poder entrenar.

"Se está volviendo loco", dijo Moore, un amigo cercano. "Así es él. Le gusta competir".

Tannehill lanzó para 252 yardas en la semana 6 para ayudar a que Miami derrotara 30-15 a Pittsburgh.